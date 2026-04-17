Jim Thornton, presentador de Wheel of Fortune América, visita La ruleta de la suerte en su 20 aniversario

Jim Thornton ha viajado desde América para celebrar los 20 años de La ruleta de la suerte. Él mismo ha sido el encargado de presentar a Jorge Fernández y Laura Moure en este día tan especial para todo el equipo del programa.

Jorge Fernández ha querido dedicar unas palabras de cariño a todos los espectadores y al equipo del programa por hacer posible este 20 aniversario: “Somo una gran familia”, asegura orgulloso el presentador.

Y es que La ruleta de la suerte, tras 20 años de emisión, encadena ya más de 70 meses consecutivos de liderazgo de audiencias en su franja de las mañanas en Antena 3.

¡Gracias por ser parte de este especial 20 aniversario!