“Una deportista de élite como tú sabe que no hay que rendirse nunca”: Ana pierde el gafe y consigue 1.575 euros en un solo panel

Dani ha perdido el turno, y además con bastante dinero en su marcador: “Estas tiradas tan fuertes y sin ningún control no son buenas”, le ha aconsejado Jorge Fernández. Dani ha hecho honor al panel porque la oportunidad ha pasado a ser de Ana, que no tuvo mucha suerte en el anterior, pero parece estar dispuesta a cambiar el rumbo del programa.

Ana ha conseguido caer en el Me lo quedo y no ha dudado en quitarle el dinero a su compañero. Pero no solo eso, además ha dicho la letra “M” para levantar el gajo y ha conseguido el Super comodín: “El gafe me lo ha pasado a mí”, le ha dicho Dani.

Si el concursante pensaba que lo peor era perder el turno, esto lo ha rematado, y es que la suerte de Ana no se ha quedado ahí porque ha caído en el 3x100 salvándose de la Quiebra y ha pasado de 775 euros a 1.575 con las consonantes “L”, “R” y “T”: “Es paradójico y curioso que la pista sea ‘hoy tengo el gafe‘, y tu tengas 1.575 euros”, ha comentado el presentador.

La concursante ha conseguido resolver correctamente el panel y acumulando un dineral. A pesar de que antes no le salió muy bien, no se ha rendido y esa ha sido su mejor decisión: “Una deportista de élite como tú sabe que no hay que rendirse nunca”, le ha recordado Jorge Fernández. ¡Vaya panelazo! ¿Seguirá la racha de Ana?