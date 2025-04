Ana se bloquea y no consigue resolver un panel de 525 euros: “Es que no me la sé, estoy muy nerviosa”

¡Vaya suerte la de Ana! La concursante ha conseguido caer en la casilla del comodín y no solo eso, también ha logrado duplicar su marcador con el x2 y colocarse con 300 euros.

La concursante ha seguido tirando porque aún no veía la respuesta: “Es que no me la sé, estoy muy nerviosa”. Esos nervios le han terminado jugando una mala pasada porque ha dicho la letra “D”, que no estaba en el panel. Menos mal que tenía el comodín, y aunque se ha pensado mucho si utilizarlo o no, finalmente lo ha hecho.

A pesar de que le quedaba una letra, y ha dado una vuelta sobre sí misma para ver si se le encendía la bombilla, se ha bloqueado y no ha sabido ni decir una consonante.

El turno ha pasado a Paula, que cuando ha dicho la respuesta, ha hecho que Ana se llevara las manos a la cabeza por perder esos 525 euros. ¡Qué pena Ana! Veremos si consigue remontar, pero de momento, no te pierdas estos nervios del principio.