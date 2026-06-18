El ataque de risa de Jorge Fernández ante la broma de Joaquín Padilla: “En polaco se dice así”

Antes de comenzar con el Rulevar, Jorge Fernández ha intentado pronunciar el apellido de un cantante polaco de Texas.

Un momento que ha dado píe a la broma de Joaquín Padilla, “¡Qué bien lo has pronunciado, macho!” le ha dicho de forma irónica el cantante de La ruleta de la suerte.

Un comentario ante el que el presentador no ha podido contener la risa. “¿Qué hago yo con esto ahora?” le dice Jorge Fernández al cantante. No te pierdas el divertido momento.

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