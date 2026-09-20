Esta es la larga lista de espera para poder participar en La ruleta de la suerte: “No se lo creen”

La ruleta de la suerte es uno de los programas más longevos de la televisión y, quizás precisamente por esa razón, un gran volumen de personas sueña con participar en este juego. Pero, ¿cuánto hay que esperar exactamente?

Es imposible dar una cifra exacta; sin embargo, una de las últimas concursantes del programa ha confesado cuánto lleva ella esperando: ¡Cuatro años! “Sí, sí, cuatro años dando la tabarra”, ha dicho María entre risas; mientras el presentador se lo agradecía: “Me viene muy bien que lo digas en cámara porque mogollón de gente me dice que está intentando ir y no pueden, yo les digo que hay mucha gente y no se lo creen”.

“Os lo prometo y todo el círculo que me conoce lo jura: me lo he ganado”, continuaba María con la felicidad de la que ha conseguido su objetivo: “Hoy es como si me casara”. Y es que no se participa en La ruleta de la suerte todos los días; por lo que cuando se está en el atril, la única opción es disfrutar.

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