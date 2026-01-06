Antena3
Renacer 6 de enero

Uras y Maral dinamitan el cumpleaños de Umay: "Ya no hay obstáculos entre nosotros"

Uras ha roto con su pasado en tiempo récord. Tras su divorcio exprés de Seren, el joven ha llegado a la fiesta de Umay con una actitud desafiante.

El salón de Bahar estaba listo para una celebración familiar, pero la entrada de Uras acompañado de Maral ha congelado las sonrisas de todos.

Tras haber firmado el divorcio con Seren esa misma mañana, el joven ha aparecido en casa de su madre con una actitud que nadie esperaba, del brazo de Maral, la mujer que ha puesto a la familia en pie de guerra.

Aunque ha intentado suavizar el ambiente con regalos y abrazos para su hermana, la procesión iba por dentro. Uras no se ha callado y ha compartido un mensaje que ha dejado a todos helados: "Podemos decir que el día de hoy marca el comienzo de una nueva era para mi hermana. Para ella... y para todos nosotros", ha dicho, dejando claro que su vida ha cambiado para siempre tras romper su matrimonio.

Bahar, incapaz de contenerse, se ha llevado a su hijo aparte para pedirle explicaciones, mientras Harun hacía lo mismo con una Maral que no se dejaba amedrentar. "¿Qué haces aquí? No me saques de mis casillas", le ha recriminado Harun a su hermana, harto de sus juegos.

Sin embargo, Maral ha soltado la noticia que lo cambia todo para la familia: "Uras está divorciado. Es lo que quería su esposa". Con frialdad, ha dejado claro que ya no piensa esconderse.

Para ella, el fin del matrimonio de Uras es la carta blanca que necesitaba para ocupar su lugar en la familia, sin importarle el daño que pueda causar en la casa de Bahar. "Ahora no hay obstáculos entre nosotros", ha dicho.

