Ricardo Díaz apunta a un cable eléctrico "olvidado" desde 2009 como posible origen del incendio de 'Los Gallardos'

El incendio que ha arrasado la zona de Los Gallardos, en Almería, podría tener su origen en un cable eléctrico caído que, según las primeras informaciones, llevaba fuera de servicio desde 2009. Así lo ha explicado en Espejo Público el catedrático de Ingeniería Química y Materiales Ricardo Díaz, que ha reconstruido paso a paso las hipótesis que baraja para explicar cómo pudo iniciarse el fuego a partir de esa instalación abandonada.

Díaz ha planteado que, para determinar el origen del incendio, hay que responder a dos cuestiones. La primera, por qué cayó el cable; la segunda, de dónde procedía la energía que pudo provocar la ignición. El catedrático ha explicado que, si el cable hubiera estado energizado en el momento de la caída, la explicación sería sencilla: al tocar tierra se habría producido una descarga muy intensa capaz de prender el material combustible acumulado en la zona, un material que, según ha recordado, la normativa obliga a retirar de las cunetas de caminos y carreteras precisamente para evitar que los incendios se propaguen.

Un cable sin servicio desde 2009 obliga a descartar la hipótesis inicial

Sin embargo, las informaciones disponibles apuntan a que ese cable no tenía servicio eléctrico desde 2009, lo que descarta que la energía procediera de una descarga convencional. Para Díaz, este dato remite "otra vez a lo de siempre": una instalación abandonada y sin mantenimiento de la que nadie se ha hecho cargo. Ante la falta de suministro eléctrico, el catedrático ha propuesto una explicación alternativa basada en el viento. La explicación más lógica concluye en que, el aire pudo generar fricción entre los materiales ya deteriorados del poste, lo que habría producido electricidad estática. La grapa que sujeta el cable —el aislante eléctrico— podría haberse cargado eléctricamente, y al caer el cable esa fricción habría generado la chispa inicial del incendio.

"Falta de conocimiento" y responsabilidad de las administraciones

El catedrático ha insistido en que, en el fondo, el episodio vuelve a evidenciar una "falta de conocimiento" y de previsión sobre instalaciones en riesgo. Díaz ha querido lanzar además un mensaje como científico: frente a los discursos que piden "resignarse" ante el cambio climático, ha defendido que cuanto mayor es el riesgo conocido, mayor es la responsabilidad de las administraciones públicas y de los políticos. En su opinión, no basta con firmar pactos sobre el papel; hace falta destinar recursos reales y efectivos, sin quedarse en el "postureo". Díaz ha matizado el papel del cambio climático en este tipo de episodios: no es, según ha explicado, la causa que origina los incendios, sino un factor que los hace más potentes una vez que se han iniciado.

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