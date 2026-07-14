Las sospechas sobre el "error fatal" de la Agencia Tributaria y la inspección fiscal a Zapatero: "No es casual que se escape de la AEAT"

Soledad Fernández, exdirectora de la AEAT, hablaba en la comisión de investigación del Senado de un "lamentable error" de la Agencia Tributaria, porque no saltaran las alarmas en el organismo en lo que a Julito Martínez se refiere. Respecto a Zapatero, confirmaba una investigación en curso, no respondía respecto a su familia.

Juan Lobato explicaba los mecanismos que desencadenan automáticamente una inspección fiscal. El exsecretario general del PSOE de Madrid, y técnico de Hacienda del Estado, defendía la carrera de la ya ex directora, que presentaba recientemente una dimisión que asegura llevaba tiempo decidida.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, plantea dudas sobre la arbitrariedad de ese fallo del fisco: "No es casual que quien se le esté escapando a la Agencia Tributaria sea un señor que se estaba enriqueciendo de forma infinita y que además tenía relaciones muy íntimas, no solamente con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sino, con personajes muy poderosos de este país".

Por último el político del PP recuerda que aún están pendientes las explicaciones del expresidente Zapatero respecto a las famosas joyas que, de haber sido declaradas como donación como habrían supuesto una cantidad nada despreciable a ingresar a las arcas públicas: "Lo que le habría robado al fisco, y por tanto a todos los españoles, estaría cerca de los 900.000 euros que habría dejado de pagar".

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