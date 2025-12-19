Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Votación abierta: Tú decides el ganador de La Voz 2025

A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Elena Furiase y Luis Fernández

Hace 16 años, la serie de Los Protegidos se convertía en un fenómeno de masas. Hoy, sus protagonistas vuelven a ponerse en la piel de los personajes con los que crecieron y Luis Fernández y Elena Furiase nos cuentan cómo ha sido el regreso de la serie.

ceboo

Publicidad

Los Protegidos marcó a toda una generación hace 16 años. Durante mucho tiempo, los fans de la serie soñaban con que aquella familia con poderes volviera y, hoy, por fin, vuelve por Navidad.

Luis Fernández, el famoso 'Culebra', vuelve a ponerse frente a las cámaras en Los Protegidos: Un nuevo poder. Además, no solo cuenta con sus compañeros de siempre, sino que el reparto tiene nuevas incorporaciones, como la de Elena Furiase.

Hoy, Luis Fernández y Elena Furiase se sientan en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de cómo han vivido la vuelta de una serie que fue una auténtica revolución. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

ceboo

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Elena Furiase y Luis Fernández

VOTA: Tú decides quién será el ganador de La Voz 2025

Cuatro finalistas y un solo ganador: esta noche, sigue en directo todo lo que sucede en la Gran Final de La Voz

“No hace falta que le des tanta emoción”, la concursante más expresiva de La ruleta de la suerte

“No hace falta que le des tanta emoción”, la concursante más expresiva de La ruleta de la suerte

¡Amparo deslumbra en las pruebas de velocidad!
MEJORES MOMENTOS | 19 DE DICIEMBRE

¡Amparo deslumbra en las pruebas de velocidad!

Jorge Fernández desvela que conoce a Sergi desde hace 10 años
MEJORES MOMENTOS | 19 DE DICIEMBRE

Jorge Fernández desvela que conoce a Sergi desde hace 10 años

El Hormiguero cierra 2025 como el programa más visto de la TV por undécimo año consecutivo
GRAN REFERENTE DE ENTRETENIMIENTO

El Hormiguero cierra 2025 como el programa más visto de la TV por undécimo año consecutivo

El programa conducido por Pablo Motos en Antena 3 acumula 11 años consecutivos como el programa líder absoluto de la noche con una media de un 15,2%, coronándose un año más como el programa más visto de la televisión.

Crema de mejillones al azafrán
Para 4 personas

Receta fácil del mar para un menú festivo: crema de mejillones al azafrán, de Joseba Arguiñano

Una crema tan suave y sabrosa como esta siempre es una buena opción para comenzar cualquier menú festivo. Si ves lo fácil que es la elaboración, seguro que te animas a probarla.

Robo de votos

El alcalde de uno de los pueblos afectados por el robo de votos en Extremadura: "Vienen buscando cajas fuertes, se ve perfectamente que a por los votos no han ido"

Rape rebozado con almejas y salsa negra, de Arguiñano: "Muy fácil de hacer, se hace en un voleo y queda muy rico"

Rape rebozado con almejas y salsa negra, de Arguiñano: "Muy fácil de hacer, se hace en un voleo y queda muy rico"

Desalojados de Badalona.

"No nos iremos. Vamos a estar aquí les guste o no les guste": Los desalojados de Badalona se revelan

Publicidad