Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Elena Furiase y Luis Fernández

Los Protegidos marcó a toda una generación hace 16 años. Durante mucho tiempo, los fans de la serie soñaban con que aquella familia con poderes volviera y, hoy, por fin, vuelve por Navidad.

Luis Fernández, el famoso 'Culebra', vuelve a ponerse frente a las cámaras en Los Protegidos: Un nuevo poder. Además, no solo cuenta con sus compañeros de siempre, sino que el reparto tiene nuevas incorporaciones, como la de Elena Furiase.

Hoy, Luis Fernández y Elena Furiase se sientan en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de cómo han vivido la vuelta de una serie que fue una auténtica revolución. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00h en Antena 3!