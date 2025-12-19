MEJORES MOMENTOS | 19 DE DICIEMBRE
“No hace falta que le des tanta emoción”, la concursante más expresiva de La ruleta de la suerte
La concursante ha vivido con mucha intensidad el panel que le ha permitido ganar una importante cantidad de dinero.
Este panel decía: “Se llena de aplausos: el concierto de villancicos de una fiesta escolar”. Y Amparo, la concursante del atril azul, lo ha resuelto. La concursante se caracteriza por su alegría contagiosa y ha vivido este momento con los nervios a flor de piel.
Durante este panel, se ha podido ver a la joven reaccionar a cada segundo con emoción y cierta tensión ante la posibilidad de perder. Tanto ha sido así que Jorge Fernández no ha podido evitar bromear entre risas: “No hace falta que le des tanta emoción”.
Lejos de frenarse, Amparo ha seguido dejándose llevar por la intensidad del momento. Su perseverancia y entusiasmo la han llevado a ganar 1.500 euros en este panel. ¡No te pierdas su jugada en el vídeo de arriba!
