“No hace falta que le des tanta emoción”, la concursante más expresiva de La ruleta de la suerte

Este panel decía: “Se llena de aplausos: el concierto de villancicos de una fiesta escolar”. Y Amparo, la concursante del atril azul, lo ha resuelto. La concursante se caracteriza por su alegría contagiosa y ha vivido este momento con los nervios a flor de piel.

Durante este panel, se ha podido ver a la joven reaccionar a cada segundo con emoción y cierta tensión ante la posibilidad de perder. Tanto ha sido así que Jorge Fernández no ha podido evitar bromear entre risas: “No hace falta que le des tanta emoción”.

Lejos de frenarse, Amparo ha seguido dejándose llevar por la intensidad del momento. Su perseverancia y entusiasmo la han llevado a ganar 1.500 euros en este panel. ¡No te pierdas su jugada en el vídeo de arriba!