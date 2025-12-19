Jorge Fernández desvela que conoce a Sergi desde hace 10 años

Sergi ha venido desde Barcelona para concursar en el atril rojo. Durante su presentación, Jorge Fernández ha desvelado que ya lo conocía, dejando al público boquiabierto.

Según ha contado el presentador, se conocen desde hace unos diez años y les ha unido el mundo del deporte. Aprovechando el momento, Jorge ha compartido una curiosa anécdota sobre el día en el que se conocieron.

Ahora, Sergi afronta el concurso con la ilusión de ganar una buena cantidad que le ayude a hacer realidad su futuro viaje a Chile. ¡No te pierdas la historia completa en el vídeo de arriba!