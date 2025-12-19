Antena3
¡Amparo deslumbra en las pruebas de velocidad!

La concursante del atril azul ha dejado claro cuál es su punto fuerte.

En esta ocasión, las pruebas de velocidad de La ruleta de la suerte han sido sobre inicios literarios. Y no ha habido duda, Amparo se ha proclamado clara ganadora desde el primer momento, demostrando sus grandes habilidades.

Sin embargo, su auténtica fortaleza ha sido mantener el ritmo en las restantes, resolviéndolas con decisión y rapidez. La ilusión de la concursante del atril azul era evidente, especialmente a medida que acumulaba una mayor cantidad de dinero.

El propio presentador, Jorge Fernández, ha querido felicitar a Amparo. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

