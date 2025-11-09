Tarta de chocolate del diablo: un postre de Eva Arguiñano al que no te podrás resistir

Este postre reúne un bizcocho profundo de cacao y agua caliente, cubierto por una ganache suave de nata, mantequilla y azúcar glas.

Recuerda que, por si acaso el molde no cerrara herméticamente, a la hora de hornearlo Eva Arguiñano te recomienda colocarlo sobre una bandeja de horno. De esta manera si sale algo de masa no caerá a la base del horno y no se quemará.

Los ingredientes que necesitas para elaborar esta receta tan suculenta son los siguientes:

Ingredientes para el bizcocho:

150 g de harina

16 g de levadura en polvo

8 g de bicarbonato

1 pizca de sal

160 ml de agua

44 g de cacao en polvo

100 g de mantequilla +10 g para el molde

234 g de azúcar

2 huevos

1 cucharada de extracto de vainilla

190 ml de leche

125 ml de nata líquida

1 cucharada de extracto de vainilla

55 g de cacao en polvo

265 g de azúcar glas

95 g de mantequilla

12-16 frambuesas

Hojas de menta

Elaboración

Para preparar el bizcocho, calienta el agua con el cacao en un cazo. Cuando empiece a hervir y el cacao se disuelva, retira el cazo del fuego y añade, la leche y la cucharada de extracto de vainilla.

Pon la mantequilla (a punto pomada) y el azúcar en un bol, y bátelos con una batidora de varillas eléctrica. Incorpora un huevo y sigue batiendo hasta que quede bien integrado. Agrega el otro huevo y vuelve a batir hasta que quede integrado.

Bate la mantequilla y el azúcar | antena3.com

Vierte sobre el bol la mezcla del cazo y remueve bien hasta conseguir una masa homogénea.

Mezcla la harina, el bicarbonato, la levadura y una pizca de sal en un bol. Tamiza (cuela) esta mezcla sobre el bol anterior y remueve los ingredientes con una varilla manual hasta conseguir una masa homogénea.

Unta un molde redondo con un poco de mantequilla y fórralo por la parte interior con papel de horno. Vierte dentro la masa y hornéala (horno previamente calentado) a 180º durante 60 minutos. Retira el bizcocho del horno y espera a que esté bien frío. Córtalo en 3 planchas.

Para hacer la ganache:

Pon a calentar la nata y el extracto de vainilla en un cazo, incorpora el cacao y el azúcar glas. Calienta los ingredientes sin dejar de remover (con una varilla de mano) hasta que queden bien integrados (no hace falta que hiervan). Retira el cazo del fuego, incorpora la mantequilla a punto de pomada y sigue removiendo hasta que desaparezca y quede bien integrada. Pasa la mezcla a un recipiente y deja que se temple un poco.

Añade la mantequilla | antena3.com

Para montar la tarta:

Extiende una plancha de bizcocho sobre un plato grande y colócalo sobre un bol (boca abajo). Cúbrelo con un poco de ganache, coloca encima otra plancha de bizcocho y vuelve a cubrirlo con más ganache.

Cubre la plancha de bizcocho | antena3.com

Finalmente pon encima la última plancha y cúbrela con el resto de la ganache de manera que caiga por toda la superficie y el contorno del bizcocho de 3 capas. Coloca las frambuesas en la parte superior y adórnala con unas hojas de menta.