¿Josep Pedrerol como presentador de Pasapalabra? La alocada idea de Roberto Leal

Nico Rodríguez, colaborador de El Chiringuito de Jugones, ha sido el encargado de, junto a Marisa Jara, pasarlo en grande y ayudar a Alejandro a sumar el máximo tiempo posible para El Rosco.

Roberto Leal, sevillista confeso y apasionado del deporte, nunca ha ocultado su pasión por el deporte. Por eso desde que ha presentado a los invitados, ha ‘picado’ al periodista para que le llevase a su terreno.

Antes de El Rosco, Roberto ha vuelto a decirle a Nico que le comente a Josep Pedrerol si quiere cambiarse los papeles con él y presentar un día Pasapalabra… ¿Será capaz?