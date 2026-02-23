Antena3
Mejores momentos | 23 de febrero

¿Josep Pedrerol como presentador de Pasapalabra? La alocada idea de Roberto Leal

El presentador ha retado a su compañero de El Chiringuito de Jugones a intercambiarse los papeles.

La alocada idea de Roberto Leal con Josep Pedrerol

Nico Rodríguez, colaborador de El Chiringuito de Jugones, ha sido el encargado de, junto a Marisa Jara, pasarlo en grande y ayudar a Alejandro a sumar el máximo tiempo posible para El Rosco.

Roberto Leal, sevillista confeso y apasionado del deporte, nunca ha ocultado su pasión por el deporte. Por eso desde que ha presentado a los invitados, ha ‘picado’ al periodista para que le llevase a su terreno.

Antes de El Rosco, Roberto ha vuelto a decirle a Nico que le comente a Josep Pedrerol si quiere cambiarse los papeles con él y presentar un día Pasapalabra… ¿Será capaz?

Dos fallos sentencian a Antonio en El Rosco… ¡y Alejandro se lanza a por el bote!

¿Josep Pedrerol como presentador de Pasapalabra? La alocada idea de Roberto Leal

David Amor se desata en La Pista de Pasapalabra y advierte: “Esta la voy a cantar”

“¡Muy bien, máquina!”: Antonio alucina con la destreza de David Amor en el Una de Cuatro

