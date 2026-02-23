David Amor se desata en La Pista de Pasapalabra y advierte: “Esta la voy a cantar”

David Amor y Marisa Jara han sido los encargados de inaugurar La Pista en este programa. El actor y la modelo se han enfrentado tratando de sumar la mayor cantidad de segundos para sus respectivos equipos.

Sin embargo, el duelo ha sido tremendamente rápido. El intérprete, más rápido con el pulsador, no ha dudado ante una de las canciones más fáciles que se recuerdan y lo ha resuelto sin titubear.

“Esta la voy a cantar”, decía David entre risas antes de darlo todo con ‘Barbie Girl’ poniendo a todo el público a bailar. ¡Haz click en el vídeo para ver este momentazo!