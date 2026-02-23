Antena3
Mejores momentos | 23 de febrero

David Amor se desata en La Pista de Pasapalabra y advierte: “Esta la voy a cantar”

El actor ha sido más rápido con el pulsador y lo ha dado todo después de sumar cinco segundos para su equipo.

David Amor y Marisa Jara han sido los encargados de inaugurar La Pista en este programa. El actor y la modelo se han enfrentado tratando de sumar la mayor cantidad de segundos para sus respectivos equipos.

Sin embargo, el duelo ha sido tremendamente rápido. El intérprete, más rápido con el pulsador, no ha dudado ante una de las canciones más fáciles que se recuerdan y lo ha resuelto sin titubear.

“Esta la voy a cantar”, decía David entre risas antes de darlo todo con ‘Barbie Girl’ poniendo a todo el público a bailar. ¡Haz click en el vídeo para ver este momentazo!

Mejores momentos | 23 de febrero

David Amor se desata en La Pista de Pasapalabra y advierte: “Esta la voy a cantar”

Mejores momentos | 23 de febrero

“¡Muy bien, máquina!”: Antonio alucina con la destreza de David Amor en el Una de Cuatro

