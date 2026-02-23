“¡Muy bien, máquina!”: Antonio alucina con la destreza de David Amor en el Una de Cuatro

Antonio estaba dispuesto a afrontar su tercer programa con una magnífica compañía. Con la ayuda de David Amor y Laura Matamoros, el concursante buscaba hacerse con un bote de 166.000 euros.

Desde luego que el equipo azul no ha podido comenzar mejor con una actuación prácticamente impecable del actor en el Una de Cuatro. El invitado ha estado cerca de hacer un pleno y le ha servido la victoria de la prueba en bandeja a su compañero.

“¡Muy bien, máquina!”, ha exclamado Antonio agradeciéndole al intérprete su desempeño antes de que Roberto Leal lamentase que Laura no ha tenido ni la oportunidad de estrenarse. ¡Imperdible!