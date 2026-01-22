Postre fácil y casero de Karlos Arguiñano: receta de horchata frita con helado de yogur

Utiliza un cuchillo afilado y humedecido con agua para cortar la masa en cuadrados o rectángulos uniformes sin que se rompa.

Ingredientes, para 4 personas

1/2 l de horchata de chufa

1/2 vaina de vainilla

4 huevos

40 g de harina de maíz refinada

75 g de azúcar

2 g de agar-agar

Harina (para rebozar)

4 trozos de cáscara de naranja

Aceite de oliva suave

1 cucharada de canela molida

4 bolas de helado de yogur

Menta para decorar

Ingredientes Horchata frita | antena3.com

Elaboración

Pon la horchata en una cazuela. Abre la vaina de vainilla con la punta de un cuchillo y añádela. Deja hervir unos minutos para que se aromatice.

Mientras tanto, separa las claras y las yemas de 3 huevos (reserva las yemas).

Deja hervir unos minutos para que se aromatice | antena3.com

Pon las claras en un bol, añade el azúcar (reserva 1 cucharada para la presentación), la harina de maíz refinada y el agar-agar. Mezcla todo bien con ayuda de una varilla.

Retira la vaina de vainilla de la cazuela y vierte la horchata caliente en el bol de las claras mientras sigues batiendo. Pasa la mezcla de nuevo a la cazuela y cocina la crema sin parar de remover hasta que espese. Cuando empiece a espesar, deja hervir durante 4-5 minutos más sin dejar de remover.

Pasa la crema a una fuente. Cúbrela con plástico de cocina a piel (con el plástico pegado a la crema) y déjala enfriar, primero a temperatura ambiente y después en el frigorífico durante al menos 2 horas. Cuando esté fría y compacta, saca la crema del frigorífico y córtala en cuadrados, a tu gusto.

Cúbrela con plástico de cocina a piel | antena3.com

Para preparar el rebozado, mezcla las 3 yemas que tenías reservadas con un huevo entero y bate con las varillas.

Pon la harina en un plato.

Aromatiza abundante aceite (100 ml aproximadamente) con 4 trocitos de cáscara de naranja. Pasa los trozos de crema de horchata primero por harina, de modo que queden cubiertos por todos lados y luego por huevo. Cuando el aceite esté caliente, retira las cáscaras y fríe los cuadrados de horchata por los dos lados hasta que estén dorados. Retíralos a un plato cubierto con papel absorbente.

Pasa los trozos de crema de horchata primero por harina | antena3.com

Mezcla la canela en polvo con el azúcar reservado.

Sirve 4 porciones de horchata frita en cada plato, espolvorea por encima con la mezcla de azúcar y canela, y acompaña cada ración con una bola de helado de yogur. Decora los platos con unas hojitas de menta.