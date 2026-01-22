Antena3
Para 4 personas

Postre fácil y casero de Karlos Arguiñano: receta de horchata frita con helado de yogur

Karlos Arguiñano ha elaborado un postre casero, maravilloso y facilito, de horchata frita con helado de yogur. Una verdadera delicia que ahora puedes disfrutar también en casa.

Horchata frita con helado de yogur

Utiliza un cuchillo afilado y humedecido con agua para cortar la masa en cuadrados o rectángulos uniformes sin que se rompa.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1/2 l de horchata de chufa
  • 1/2 vaina de vainilla
  • 4 huevos
  • 40 g de harina de maíz refinada
  • 75 g de azúcar
  • 2 g de agar-agar
  • Harina (para rebozar)
  • 4 trozos de cáscara de naranja
  • Aceite de oliva suave
  • 1 cucharada de canela molida
  • 4 bolas de helado de yogur
  • Menta para decorar
Ingredientes Horchata frita
Ingredientes Horchata frita | antena3.com

Elaboración

Pon la horchata en una cazuela. Abre la vaina de vainilla con la punta de un cuchillo y añádela. Deja hervir unos minutos para que se aromatice.

Mientras tanto, separa las claras y las yemas de 3 huevos (reserva las yemas).

Deja hervir unos minutos para que se aromatice
Deja hervir unos minutos para que se aromatice | antena3.com

Pon las claras en un bol, añade el azúcar (reserva 1 cucharada para la presentación), la harina de maíz refinada y el agar-agar. Mezcla todo bien con ayuda de una varilla.

Retira la vaina de vainilla de la cazuela y vierte la horchata caliente en el bol de las claras mientras sigues batiendo. Pasa la mezcla de nuevo a la cazuela y cocina la crema sin parar de remover hasta que espese. Cuando empiece a espesar, deja hervir durante 4-5 minutos más sin dejar de remover.

Pasa la crema a una fuente. Cúbrela con plástico de cocina a piel (con el plástico pegado a la crema) y déjala enfriar, primero a temperatura ambiente y después en el frigorífico durante al menos 2 horas. Cuando esté fría y compacta, saca la crema del frigorífico y córtala en cuadrados, a tu gusto.

Cúbrela con plástico de cocina a piel
Cúbrela con plástico de cocina a piel | antena3.com

Para preparar el rebozado, mezcla las 3 yemas que tenías reservadas con un huevo entero y bate con las varillas.

Pon la harina en un plato.

Aromatiza abundante aceite (100 ml aproximadamente) con 4 trocitos de cáscara de naranja. Pasa los trozos de crema de horchata primero por harina, de modo que queden cubiertos por todos lados y luego por huevo. Cuando el aceite esté caliente, retira las cáscaras y fríe los cuadrados de horchata por los dos lados hasta que estén dorados. Retíralos a un plato cubierto con papel absorbente.

Pasa los trozos de crema de horchata primero por harina
Pasa los trozos de crema de horchata primero por harina | antena3.com

Mezcla la canela en polvo con el azúcar reservado.

Sirve 4 porciones de horchata frita en cada plato, espolvorea por encima con la mezcla de azúcar y canela, y acompaña cada ración con una bola de helado de yogur. Decora los platos con unas hojitas de menta.

Horchata frita con helado de yogur

