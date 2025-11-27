El Puma genera debate tras su expulsión de un avión y divide opiniones con su versión del incidente

El Puma sostiene que el conflicto comenzó cuando la tripulación no le permitió mantener bajo su asiento el neceser con las medicinas que necesita para viajar. El cantante afirma que esta negativa lo indignó y que llegó a sentirse tratado como un delincuente al ser expulsado del avión por el comandante del vuelo.

En Y ahora Sonsoles, el periodista Maximiliano Lumbia cuestionó su versión y aseguró que el artista parecía esperar un trato distinto al del resto de pasajeros. También recordó los problemas personales del músico, incluido su distanciamiento con sus hijas, que alimentan la duda sobre su comportamiento en el episodio.