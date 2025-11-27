Jorge y su gajo “favorito”: el temido ‘Se lo doy’

Jorge ha dejado sorprendidos tanto a sus compañeros como al público de La ruleta de la suerte, y no precisamente por encadenar una buena racha.

El concursante ha caído en varias ocasiones en el temido gajo ‘Se lo doy’. La tirada parecía estar maldita ya que Jorge ha caído una y otra vez, en el ‘Se lo doy’, obligando al concursante a repartir sus gajos y su dinero entre sus dos compañeras.

La situación, entre divertida e inesperada, ha provocado risas en el plató. ¡Menuda mala suerte ha tenido Jorge! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!