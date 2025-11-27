Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 27 DE NOVIEMBRE

Jorge y su gajo “favorito”: el temido ‘Se lo doy’

El concursante ha tenido que repartir sus gajos y su dinero en varias ocasiones.

Jorge y su gajo “favorito”: el temido ‘Se lo doy’

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

Jorge ha dejado sorprendidos tanto a sus compañeros como al público de La ruleta de la suerte, y no precisamente por encadenar una buena racha.

El concursante ha caído en varias ocasiones en el temido gajo ‘Se lo doy’. La tirada parecía estar maldita ya que Jorge ha caído una y otra vez, en el ‘Se lo doy’, obligando al concursante a repartir sus gajos y su dinero entre sus dos compañeras.

La situación, entre divertida e inesperada, ha provocado risas en el plató. ¡Menuda mala suerte ha tenido Jorge! ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Tensión en el plató de Espejo Público.

Encontronazo entre Afra Blanco y Mariló Montero: "Te he escuchado las barbaridades que has dicho sobre pactar con ETA"

Mika

Mika, el artista que desafió al destino hasta convertirse en una estrella, esta tarde en Y ahora Sonsoles

¡De quedarse en blanco a darlo todo! Luisa resuelve gracias al gajo ‘Exprés’

¡De quedarse en blanco a darlo todo! Luisa resuelve gracias al gajo ‘Exprés’

¡Paula Prendes en La ruleta de la suerte! La actriz presenta la nueva película 'Coartadas'
MEJORES MOMENTOS | 27 DE NOVIEMBRE

¡Paula Prendes en La ruleta de la suerte! La actriz presenta la nueva película 'Coartadas'

Jorge y su gajo “favorito”: el temido ‘Se lo doy’
MEJORES MOMENTOS | 27 DE NOVIEMBRE

Jorge y su gajo “favorito”: el temido ‘Se lo doy’

Susanna Griso y el emérito
Rey Emérito

Susanna Griso confiesa que ha pedido una entrevista a Juan Carlos I: "La daría"

La última entrevista concedida por Juan Carlos I a una televisión ha revelado la postura del rey emérito y sus intenciones. También han despertado un debate sobre si el rey emérito debía haber publicado 'Reconciliación' y concedido entrevistas, en primer lugar, en España.

Rosa Díez en Espejo Público.
Reunión Sánchez-Otegi

Rosa Díez, sobre la reunión de Sánchez y Otegi en el caserío: "Como Sánchez es un mentiroso, cuando dice que no lo ha hecho es que efectivamente lo hizo"

Revuelo político ante el tuit de José Luis Ábalos en el que dice que hubo una reunión entre Otegi, Sánchez y Cerdán en 2018.

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Castañas con fritango, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano: castañas con fritango, una receta de temporada con tradición

Álvaro Nieto

Álvaro Nieto, sobre el robo del ordenador de su despacho: "Por cómo se produjo es muy raro"

Publicidad