"Un postre sencillo y muy fácil de elaborar": strudel de pera de Eva Arguiñano

La forma más tradicional de servir este postre es caliente, especialmente si está recién salido del horno, pero también se puede tomar frío.

Ingredientes, para 4 personas

4 peras grandes

5 láminas de pasta filo

60 g de almendras fileteadas

50 g de uvas pasas

15 ml de licor de naranja

4 galletas tostadas troceadas

50 g de azúcar

1 cucharada de canela en polvo

100 g de mantequilla fundida

Menta (para decorar)

Ingredientes Strudel de pera | antena3.com

Elaboración

Pon las uvas pasas en un bol, vierte por encima el licor de naranja y déjalas macerando hasta que se ablanden. Escurre y reserva.

Pela las peras y rállalas sobre un bol con ayuda de un rallador. Coloca un colador sobre un bol y escurre bien el agua que han soltado las peras, aplastando con una lengua para que queden lo más secas posible.

Coloca un colador sobre un bol y escurre bien el agua | antena3.com

Coloca la pera rallada sobre un papel de cocina para que se sigan secando.

Mezcla el azúcar con la canela.

Para hacer el strudel, forra una bandeja de horno con papel de horno y coloca encima una lámina de pasta filo. Con un pincel pinta toda la lámina con la mantequilla fundida y salpica con la mezcla de azúcar y canela. Coge otra lámina, colócala encima y úntala con más mantequilla. Espolvorea con azúcar y canela. Repite el proceso hasta terminar las 5 láminas de pasta filo.

Extiende las galletas troceadas, las peras y las pasas sobre uno de los bordes de la pasta filo.

Extiende las galletas troceadas, las peras y las pasas | antena3.com

Enrolla el strudel poco a poco (como si fuera un brazo gitano) con la ayuda del papel de horno poniendo un poco de almendra laminada cada vez que des una vuelta.

Poniendo un poco de almendra laminada | antena3.com

Coloca el strudel en el centro de la bandeja de horno, píntalo con otra capa de mantequilla fundida y hornea a 180ºC durante 40 minutos. Pinta con la mantequilla y espolvorea por encima con la mezcla de azúcar y canela cada 10 minutos aproximadamente.

Sirve el strudel, esparce por encima unas almendras laminadas y decora con unas hojas de menta.