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Desalojado en Murcia por el incendio forestal descontrolado: "No sabemos dónde vamos a pasar la noche"
Murcia pide ayuda a la UME ante el incendio forestal que se ha desatado en la zona montañosa de de Los Garres y Lages. El fuego ha llegado a los núcleos urbanos y comienzan los primeros desalojos.
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Sobre las tres de la tarde del 2 de junio, las llamas comenzaban en la zona de Los Garres, de Murcia. El incendio forestal se extendía con tanta fuerza que amenaza las zonas urbanas.
Ante la gravedad del incendio, cuyo origen sería provocado según las primeras investigaciones, ha obligado al gobierno de Murcia a solicitar ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Diego Garnés es un vecino desalojado de la ciudad de Murcia, donde una nube de humo lo cubre todo. "No sabemos dónde vamos a pasar la noche", afirma, "tenemos mucha impotencia".
Vecinos como él, que se encuentran a unos 6 kilómetros del origen del incendio, han tenido que ser desalojados por la dimensión de las llamas.
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