Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Ana Congost nos cuenta toda la verdad sobre los últimos días de Silvia Tortosa

Silvia Tortosa dejó todo su patrimonio en manos de su amiga Ana Congost, dejando fuera a su marido Carlos Cánovas. Hoy, hablamos con su heredera universal, que nos cuenta toda la verdad.

Silvia Tortosa

La muerte de Silvia Tortosa fue solo el inicio de la polémica que la rodea. La actriz nombró heredera universal a su amiga Ana Congost, una decisión que dejó al margen a su marido, Carlos Cánovas.

Durante sus últimos meses, Tortosa atravesó un periodo complicado, marcado por un cáncer, una depresión y por dudas sobre una posible infidelidad de su marido. Aunque nunca llegó a confirmarlo, en julio decidió modificar su testamento y finalmente optó por excluir a Cánovas.

Hoy, Ana Congost nos cuenta toda la verdad sobre Silvia Tortosa y su herencia. ¿Qué ocurrió con Carlos Cánovas? ¡Nos lo cuenta todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

