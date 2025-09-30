Para 4 personas
Receta de lentejas con acelgas y zanahorias de Arguiñano: "Un súper alimento para estar sanos y fuertes, gastando poco"
Las lentejas son una fuente de energía increíble porque están llenas de proteínas vegetales, fibra y minerales. Quizá por esta razón Arguiñano las prepara tan a menudo en su casa.
Comer lentejas de manera regular ayuda a mantener una digestión más estable, a reducir el colesterol y a sentirnos satisfechos por más tiempo sin necesidad de comer de más.
Además, el hierro de las lentejas es un gran aliado para combatir el cansancio y la falta de energía, sobre todo si las acompañas con vegetales ricos en vitamina C que facilitan su absorción.
Ingredientes, para 4 personas
- 300 g de lentejas
- 4-6 hojas de acelga
- 4 dientes de ajo
- 1 cebolla
- 2 zanahorias
- 1 tomate
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 hoja de laurel
- Perejil
Elaboración
Calienta una cazuela con 3 cucharadas de aceite. Pela los ajos y la cebolla, córtalos en daditos, introdúcelos en la cazuela y rehógalos durante 5-6 minutos. Pela las zanahorias, córtalas en cuartos de luna de 1 cm de grosor e incorpóralas.
Cocina las hortalizas a fuego suave-medio durante 4-5 minutos. Ralla el tomate, agrégalo y cocínalo a fuego fuerte durante 5-6 minutos.
Lava las acelgas y separa las pencas de las hojas. Corta las pencas en dados e introdúcelas en la cazuela. Incorpora la hoja de laurel, el pimentón y las lentejas, cúbrelas con agua (1 l aproximadamente), sazona, tapa y cocínalas a fuego suave durante 45-50 minutos.
Corta las hojas de las acelgas en juliana fina, incorpóralas a la cazuela, vierte un poco más de agua, tápalas y guisa todo junto durante 10 minutos más.
Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.
Consejo
Las lentejas tienden a pegarse por lo que os recomiendo removerlas de vez en cuando. Si notas que durante la cocción van perdiendo demasiada agua, viérteles un poco más.
