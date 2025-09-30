Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Receta de lentejas con acelgas y zanahorias de Arguiñano: "Un súper alimento para estar sanos y fuertes, gastando poco"

Las lentejas son una fuente de energía increíble porque están llenas de proteínas vegetales, fibra y minerales. Quizá por esta razón Arguiñano las prepara tan a menudo en su casa.

Receta de lentejas con acelgas y zanahorias de Arguiñano: "Un súper alimento para estar sanos y fuertes, gastando poco"

Comer lentejas de manera regular ayuda a mantener una digestión más estable, a reducir el colesterol y a sentirnos satisfechos por más tiempo sin necesidad de comer de más.

Además, el hierro de las lentejas es un gran aliado para combatir el cansancio y la falta de energía, sobre todo si las acompañas con vegetales ricos en vitamina C que facilitan su absorción.

Ingredientes, para 4 personas

  • 300 g de lentejas
  • 4-6 hojas de acelga
  • 4 dientes de ajo
  • 1 cebolla
  • 2 zanahorias
  • 1 tomate
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 hoja de laurel
  • Perejil
Ingredientes Lentejas con acelgas y zanahorias
Ingredientes Lentejas con acelgas y zanahorias

Elaboración

Calienta una cazuela con 3 cucharadas de aceite. Pela los ajos y la cebolla, córtalos en daditos, introdúcelos en la cazuela y rehógalos durante 5-6 minutos. Pela las zanahorias, córtalas en cuartos de luna de 1 cm de grosor e incorpóralas.

Pela las zanahorias, córtalas en cuartos de luna de 1 cm de grosor e incorpóralas
Pela las zanahorias, córtalas en cuartos de luna de 1 cm de grosor e incorpóralas

Cocina las hortalizas a fuego suave-medio durante 4-5 minutos. Ralla el tomate, agrégalo y cocínalo a fuego fuerte durante 5-6 minutos.

Lava las acelgas y separa las pencas de las hojas. Corta las pencas en dados e introdúcelas en la cazuela. Incorpora la hoja de laurel, el pimentón y las lentejas, cúbrelas con agua (1 l aproximadamente), sazona, tapa y cocínalas a fuego suave durante 45-50 minutos.

Incorpora la hoja de laurel, el pimentón y las lentejas, cúbrelas con agua
Incorpora la hoja de laurel, el pimentón y las lentejas, cúbrelas con agua

Corta las hojas de las acelgas en juliana fina, incorpóralas a la cazuela, vierte un poco más de agua, tápalas y guisa todo junto durante 10 minutos más.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

Las lentejas tienden a pegarse por lo que os recomiendo removerlas de vez en cuando. Si notas que durante la cocción van perdiendo demasiada agua, viérteles un poco más.

Guisos

Receta de lentejas con acelgas y zanahorias de Arguiñano: "Un súper alimento para estar sanos y fuertes, gastando poco"

Receta de lentejas con acelgas y zanahorias de Arguiñano: "Un súper alimento para estar sanos y fuertes, gastando poco"

