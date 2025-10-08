¡De la gloria al abismo! Natalia lo pierde todo en el peor momento

¡Qué pena nos da cuando vemos estas jugadas! Natalia estaba consiguiendo acumular dinero en su atril tras el fallo de Lucía.

La del atril rojo ha llegado a conseguir también la primera parte del Gran Premio, y aunque la otra mitad estuviese en manos de Lucía, podría haber conseguido al menos el dinero.

Sin embargo, un error de cálculo al tirar de La ruleta ha hecho que caiga en la quiebra en lugar del gajo de los mil euros. ¡Vaya faena!