Esta tarde en YAS Verano, desvelamos la reacción de El Arrebato tras salir a la luz su divorcio

Francisco Javier Labandón Pérez, más conocido como El Arrebato, se está separando de Rocío, la que ha sido su mujer durante más de tres décadas. Un proceso legal que no está siendo fácil para ninguno de los dos.

Ambos han elegido representaciones legales separadas y están luchando por sus intereses. Una etapa complicada para una pareja que hasta ahora se había mostrado muy unida.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, veremos la primera reacción de El Arrebato tras salir a la luz la noticia de su divorcio. ¿Cómo lo está llevando? ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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