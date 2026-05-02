¿Qué fue de los ganadores de La Voz Kids? Así están ahora todos los campeones

La Voz Kids nos ha regalado momentos inolvidables a lo largo de sus muchas ediciones. La emoción de ver a jovencísimas estrellas brillar sobre el escenario, ganando confianza y talento con cada programa nos ha mantenido enganchados año tras año.

Durante este tiempo, hemos visto pasar a increíbles cantantes cuya edad solo auguraba el principio de una carrera brillante en la música. Por eso, ahora que estamos a punto de volver a ver cómo los sueños sí se hacen realidad, nada como repasar la trayectoria de aquellos que ya ganaron en el pasado.

Irene Gil

Irene Gil se alzó con la victoria de La Voz Kids en 2019. Después de 7 años de aquel gran momento en el que hizo suya la canción 'And I am telling you I'm not going' de Jennifer Hudson, sigue activa en la industria de la música. Desde sus redes sociales, comparte sus composiciones con los miles de seguidores que la acompañan. En 2024 sacó su single 'Hablar X Hablar' y volvió al programa el pasado año durante reencuentro de David Bisbal con sus alumnos.

Levi Díaz

Levi Díaz ganó en 2021 junto a Melendi; sin embargo, no ha sido su único triunfo musical. Más allá de seguir compartiendo sus temas en redes sociales, Levi Díaz puede presumir de haber representado a España en Eurovisión Junior tan solo un año después de alzarse con el premio de La Voz Kids.

Pol Calvo

La carrera de Pol Calvo sigue viento en popa. En 2022 tocó el cielo ganando La Voz Kids junto a Pablo López; pero, ¿quién dijo que el cielo era el límite? Hoy en día triunfa en redes sociales, acumulando más de 100K de seguidores en Instagram y TikTok. Ahora bien, en Spotify le va incluso mejor, donde su canción '... Ya no sé volver' supera el medio millón de reproducciones.

Rubén Franco

Rubén Franco irrumpía en La Voz Kids en 2023 con tan solo 11 años. Ya han pasado 3 años de aquel gran momento que nos regaló a todos, cuando se llevaba el premio a su Huelva natal. Sin embargo, el paso del tiempo no lo ha despegado de la música y desde Andalucía, gracias a las redes sociales, sigue compartiendo sus canciones con quienes lo elevaron al éxito en el programa. Este mismo año, además, Rubén ha cantado en la Semana Santa en diferentes pueblos y ciudades, acompañando esta importante festividad con su voz.

Alira Moya

Llegamos a una de las últimas campeonas de La Voz Kids. Alira Moya ganó la penúltima edición del programa, acompañada por David Bisbal. Un auténtico orgullo para los de su isla natal, Mallorca, donde la campeona mostró su talento durante la final de la Copa Intercontinental de fútbol sala. La jovencísima cantante amenizó la jornada con 'Holding Out for a Hero' y 'What a Feeling' durante el descanso del encuentro; mostrando así a sus vecinos la voz que la llevó a la gloria. Pero no solo los mallorquines pueden disfrutar de su talento, sino que lo comparte con todo el mundo desde su perfil de TikTok.

Lucas Paulano

Lucas Paulano es el último ganador de La Voz Kids. Durante la edición de 2025 dio el todo por el todo y se hizo con la victoria para dar comienzo así a una más que prometedora carrera. Y es que poco después de su paso por el programa, conquistó a nada menos que los Reyes de España, cantando frente a ellos el himno de Jaén. En su tierra también se ha convertido en toda una estrella, donde canta frente a sus más que orgullosos vecinos.

La Voz Kids 2026 ya está aquí y, cuando finalice, conoceremos a un nuevo ganador dispuesto a hacerse su hueco en esta industria. Ahora bien, por el momento, puedes seguir de cerca la trayectoria de todos aquellos que han salido victoriosos de este emocionante programa durante las pasadas ediciones.