Inorlvidables
¡Puro fuego! Cuando la sensualidad acaparó el escenario de Tu cara me suena
Muchos exconcursantes se dejaron la piel sobre el escenario del programa para regalarnos actuaciones que han pasado a la historia.
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El escenario de Tu cara me suena se ha incendiado múltiples veces a lo largo de sus quince años de historia con explosivas y ardientes imitaciones que nos han dejado con la boca abierta.
Sin ir más lejos, en la pasada edición, Yenesi, Le cocó, Shani LaSanta y Sagittaria se convirtieron en las Sex Bomb con "Ven ven ven" y revolucionaron todo el plató. ¡Era imposible no bailar la canción con ellas!
Silvia Abril convertida en Ylenia, Ana Morgade como Malena Gracia o Susi Caramelo como Anitta fueron otras de las actuaciones que combinaron ritmo, sensualidad y humor. ¡Revive algunas de ellas en el vídeo de arriba!
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