¡Puro fuego! Cuando la sensualidad acaparó el escenario de Tu cara me suena

El escenario de Tu cara me suena se ha incendiado múltiples veces a lo largo de sus quince años de historia con explosivas y ardientes imitaciones que nos han dejado con la boca abierta.

Sin ir más lejos, en la pasada edición, Yenesi, Le cocó, Shani LaSanta y Sagittaria se convirtieron en las Sex Bomb con "Ven ven ven" y revolucionaron todo el plató. ¡Era imposible no bailar la canción con ellas!

Silvia Abril convertida en Ylenia, Ana Morgade como Malena Gracia o Susi Caramelo como Anitta fueron otras de las actuaciones que combinaron ritmo, sensualidad y humor. ¡Revive algunas de ellas en el vídeo de arriba!