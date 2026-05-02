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¡Puro fuego! Cuando la sensualidad acaparó el escenario de Tu cara me suena

Muchos exconcursantes se dejaron la piel sobre el escenario del programa para regalarnos actuaciones que han pasado a la historia.

¡Puro fuego! Cuando la sensualidad acaparó el escenario de Tu cara me suena

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Patri Bea
Publicado:

El escenario de Tu cara me suena se ha incendiado múltiples veces a lo largo de sus quince años de historia con explosivas y ardientes imitaciones que nos han dejado con la boca abierta.

Sin ir más lejos, en la pasada edición, Yenesi, Le cocó, Shani LaSanta y Sagittaria se convirtieron en las Sex Bomb con "Ven ven ven" y revolucionaron todo el plató. ¡Era imposible no bailar la canción con ellas!

Silvia Abril convertida en Ylenia, Ana Morgade como Malena Gracia o Susi Caramelo como Anitta fueron otras de las actuaciones que combinaron ritmo, sensualidad y humor. ¡Revive algunas de ellas en el vídeo de arriba!

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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