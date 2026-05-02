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Los secretos de Cayetana Guillén Cuervo que no conocías: “Opinar me parece muy invasivo”

La Planta carnívora de Mask Singer nos desvela sus secretos, como un TOC que tiene y que está respaldado por un médico.

Los secretos de Cayetana Guillén Cuervo que no conocías: “Opinar me parece muy invasivo”

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Julián López
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Su paso por el programa fue breve, pero con solo una actuación supo ganarse nuestro cariño. Planta carnívora aparecía en la cuarta gala de Mask Singer junto a Tortuga y Mejillón, y fue la elegida para desvelar su identidad: ¡la nueva máscara era Cayetana Guillén Cuervo!

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Su llegada a Mask Singer ha supuesto el primer acierto de un investigador en esta edición, siendo calada rápidamente por Ana Milán. Y una vez desenmascarada, Cayetana Guillén Cuervo nos cuenta sus secretos.

La actriz señala que en su día a día no puede faltar un cepillo: “Es una especie de TOC, estoy todo el día cepillándome”, desvela Cayetana, que además encuentra el beneplácito del médico ya que no lo hace por ser coqueta, sino por un detalle neurológico.

Además, la actriz confiesa que no le gusta nada la gente que opina de manera excesiva: “Opinar me parece muy invasivo”, señala Cayetana, algo que le hace enfadar al instante. “No me mola nada la gente que juzga”, sentencia.

Por último, Cayetana Guillén Cuervo nos ha contado cuáles son esas canciones que siempre le levantan el ánimo, aquellas películas imprescindibles para ella, y cuáles son sus siguientes destinos turísticos: uno de ellos es “la ciudad del futuro”. ¡Dale al play y no te pierdas todos los secretos de la Planta carnívora de Mask Singer!

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

Cayetana Guillén Cuervo, desenmascarada bajo las hojas de Planta carnívora

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