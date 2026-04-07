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Una receta muy saludable en 10 minutos: brócoli al vapor con vinagreta templada

Karlos Arguiñano ha elaborado una receta muy saludable con brócoli acompañado de una vinagreta de setas y cebolla con el toque especial y crujiente de las avellanas tostadas.

Una receta muy saludable en 10 minutos: brócoli al vapor con vinagreta templada

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No desaproveches el tallo del brócoli; puedes pelarlo con ayuda de un pelador para quitar la capa exterior fibrosa. El interior es tierno y dulce. Puedes cocinarlo como los arbolitos.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 brócoli
  • 80 g de setas shimeji
  • 1 cebolleta
  • 30 g de avellanas tostadas
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de semillas de sésamo tostado
  • Vinagre
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Brócoli con vinagreta templada
Ingredientes Brócoli con vinagreta templada | antena3.com

Elaboración

Para cocinar el brócoli al vapor, pon abundante agua con una pizca de sal en una cazuela (que encaje con el tamaño de la vaporera). Separa los ramilletes del brócoli, extiéndelos en la vaporera y colócala sobre la cazuela. Tapa y deja cocinar durante 8 minutos aproximadamente. Reserva.

Separa los ramilletes del brócoli, extiéndelos en la vaporera y colócala sobre la cazuela
Separa los ramilletes del brócoli, extiéndelos en la vaporera y colócala sobre la cazuela | antena3.com

Calienta dos cucharadas de aceite en una sartén. Lamina los ajos e incorpóralos. Cuando empiecen a coger color, introduce las setas, sazona y saltéalas durante 2-3 minutos.

Cuando empiecen a coger color, introduce las setas, sazona y saltéalas
Cuando empiecen a coger color, introduce las setas, sazona y saltéalas | antena3.com

Para la vinagreta templada, pica la cebolleta y ponla en un bol. Machaca las avellanas con el canto del cuchillo y agrégalas al bol. Incorpora el sésamo tostado. Añade las setas calientes. Aliña con aceite y vinagre al gusto, y mezcla bien.

Añade las setas calientes
Añade las setas calientes | antena3.com

Reparte el brócoli en 4 platos y sazona. Aliña con la vinagreta templada. Decora el plato con una hojita de perejil.

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