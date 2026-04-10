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Secreto ibérico asado con manzana, de Arguiñano: "Una receta muy fácil de hacer y muy rica de comer"

¡Más fácil, imposible! Esta receta de secreto ibérico asado con manzana que ha elaborado Arguiñano no requiere nada de trabajo, lo hace el horno.

Secreto ibérico asado con manzana, de Arguiñano: "Una receta muy fácil de hacer y muy rica de comer"

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Karlos Arguiñano asegura que puedes saber que el secreto está en su punto si al realizar un corte en el medio, la carne está blanca.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 secretos ibéricos
  • 3 manzanas golden
  • 2 dientes de ajo
  • 250 ml de vino blanco
  • 120 ml de agua
  • 10 ml de vinagre de manzana
  • 50 ml de brandy
  • 2 cucharadas de azúcar moreno
  • 30 g de mantequilla
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta negra
  • 2-3 ramas de tomillo fresco
  • Perejil
Ingredientes Secreto ibérico asado con manzana
Ingredientes Secreto ibérico asado con manzana | antena3.com

Elaboración

Retira la grasa de las 2 piezas de carne y salpimiéntalas. Colócalas en una bandeja apta para el horno y realiza varios cortes profundos (para que coja todo el sabor mientras se cocina). Baña la carne con el vino blanco y el agua. Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 30 minutos.

Transcurrido ese tiempo, saca la carne del horno y dale la vuelta. Pela y pica los ajos y ponlos en un bol. Pica el tomillo fresco, añádelo al bol y mezcla bien. Esparce esta mezcla sobre la carne. Vierte el vinagre y hornea durante 30 minutos más. Apaga el horno y deja la bandeja dentro hasta el momento de servir, para que se mantenga caliente.

Esparce esta mezcla sobre la carne
Esparce esta mezcla sobre la carne | antena3.com

Pela las manzanas, retírales el corazón y córtalas en gajos. Funde la mantequilla en una sartén e incorpora la manzana. Añade el azúcar y cocina a fuego moderado durante 8 minutos aproximadamente. Vierte el brandy y deja que se evapore a fuego fuerte. Reserva.

Vierte el brandy y deja que se evapore a fuego fuerte
Vierte el brandy y deja que se evapore a fuego fuerte | antena3.com

Corta cada secreto en dos trozos y sirve cada ración en un plato llano. Moja la carne con la salsa que ha quedado en la bandeja del horno y acompaña con la manzana salteada. Decora con perejil.

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