Para 4 personas
Secreto ibérico asado con manzana, de Arguiñano: "Una receta muy fácil de hacer y muy rica de comer"
¡Más fácil, imposible! Esta receta de secreto ibérico asado con manzana que ha elaborado Arguiñano no requiere nada de trabajo, lo hace el horno.
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Karlos Arguiñano asegura que puedes saber que el secreto está en su punto si al realizar un corte en el medio, la carne está blanca.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 secretos ibéricos
- 3 manzanas golden
- 2 dientes de ajo
- 250 ml de vino blanco
- 120 ml de agua
- 10 ml de vinagre de manzana
- 50 ml de brandy
- 2 cucharadas de azúcar moreno
- 30 g de mantequilla
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra
- 2-3 ramas de tomillo fresco
- Perejil
Elaboración
Retira la grasa de las 2 piezas de carne y salpimiéntalas. Colócalas en una bandeja apta para el horno y realiza varios cortes profundos (para que coja todo el sabor mientras se cocina). Baña la carne con el vino blanco y el agua. Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 30 minutos.
Transcurrido ese tiempo, saca la carne del horno y dale la vuelta. Pela y pica los ajos y ponlos en un bol. Pica el tomillo fresco, añádelo al bol y mezcla bien. Esparce esta mezcla sobre la carne. Vierte el vinagre y hornea durante 30 minutos más. Apaga el horno y deja la bandeja dentro hasta el momento de servir, para que se mantenga caliente.
Pela las manzanas, retírales el corazón y córtalas en gajos. Funde la mantequilla en una sartén e incorpora la manzana. Añade el azúcar y cocina a fuego moderado durante 8 minutos aproximadamente. Vierte el brandy y deja que se evapore a fuego fuerte. Reserva.
Corta cada secreto en dos trozos y sirve cada ración en un plato llano. Moja la carne con la salsa que ha quedado en la bandeja del horno y acompaña con la manzana salteada. Decora con perejil.
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