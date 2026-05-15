Cruceros de lujo en oferta tras el brote de hantavirus: "Los clientes están siendo más prudentes"

La preocupación por el hantavirus está afectando al sector del turismo, especialmente el turismo de cruceros. Según las agencias, los viajeros preguntan cada vez más por las cancelaciones y los protocolos sanitarios y de limpieza a bordo, mientras las reservas viven un importante frenazo.

Las agencias de viaje reconocen que las compañías están reforzando sus campañas con ventajas especiales y depósitos más bajos. Sin embargo, aseguran que muchos clientes ahora dudan más antes de reservar sus vacaciones en barco.

Los cruceros han lanzado una oleada de descuentos para atraer viajeros: desde promociones 2x1 hasta rebajas de más del 60%. Entre las ofertas más llamativas aparecen rutas de ocho días por Italia, Sicilia y Francia a precios muy reducidos. Un chollo que puede salir muy rentable si el miedo no se interpone en el camino.

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