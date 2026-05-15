Detenido el presunto responsable del escándalo de la lotería en Igorre (Vizcaya): "Es de lo único de lo que se habla en el pueblo"

En Igorre (Vizcaya) ha estallado una nueva polémica alrededor de la Lotería de Navidad. Después de lo ocurrido en Villamanín, otro caso similar vuelve a sacudir el sorteo: un club de rugby habría distribuido más participaciones de las autorizadas.

El número de las papeletas era el 90.639, premiado con el tercer premio del sorteo. No obstante, el presidente del club de rugby ya acumula más de un centenar de denuncias y admite haber vendido, como mínimo, 286 participaciones adicionales a las permitidas, una cifra superior a las 225 reconocidas inicialmente.

El presidente del club de rugby y presunto responsable del escándalo ya ha sido detenido. "Se le acusa de un presunto delito de estafa y administración desleal", asegura Aitor García, periodista de Deia, "es de lo único de lo que se habla en el pueblo".

Ahora, los vecinos exigen justicia ante una deuda de casi 3 millones de euros. ¿Lograrán llegar a un acuerdo? ¿Terminarán cobrando el premio?

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