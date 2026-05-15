Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Detenido el presunto responsable del escándalo de la lotería en Igorre (Vizcaya): "Es de lo único de lo que se habla en el pueblo"

El presidente del club de rugby que vendió las participaciones de la discordia ha sido detenido. Este habría vendido más de las que debía, dejando una deuda de casi 3 millones de euros.

Igorre

Publicidad

En Igorre (Vizcaya) ha estallado una nueva polémica alrededor de la Lotería de Navidad. Después de lo ocurrido en Villamanín, otro caso similar vuelve a sacudir el sorteo: un club de rugby habría distribuido más participaciones de las autorizadas.

Igorre

El número de las papeletas era el 90.639, premiado con el tercer premio del sorteo. No obstante, el presidente del club de rugby ya acumula más de un centenar de denuncias y admite haber vendido, como mínimo, 286 participaciones adicionales a las permitidas, una cifra superior a las 225 reconocidas inicialmente.

El presidente del club de rugby y presunto responsable del escándalo ya ha sido detenido. "Se le acusa de un presunto delito de estafa y administración desleal", asegura Aitor García, periodista de Deia, "es de lo único de lo que se habla en el pueblo".

Ahora, los vecinos exigen justicia ante una deuda de casi 3 millones de euros. ¿Lograrán llegar a un acuerdo? ¿Terminarán cobrando el premio?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Igorre

Detenido el presunto responsable del escándalo de la lotería en Igorre (Vizcaya): "Es de lo único de lo que se habla en el pueblo"

Paco

Paco pierde 10.000 euros en una relación que resultó ser una mentira: "Yo estaba ciego, era su cajero automático"

Investigación cruceros

Cruceros de lujo en oferta tras el brote de hantavirus: "Los clientes están siendo más prudentes"

Los reyes eméritos y su 65º aniversario de boda.
CASA REAL

Los reyes eméritos cumplen 64 años casados: "La relación es mucho más fluida y cordial de lo que la gente se imagina"

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones
¡No te la pierdas!

Sigue la quinta gala de Tu cara me suena en directo: K-pop, actuaciones de Goya y nuevas predicciones

Rappel
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Rappel desvela los secretos de su paso por Mask Singer

Rappel ha sido descubierto esta semana en Mask Singer. El vidente estaba bajo la máscara de Tortuga y hoy nos lo cuenta todo sobre su paso por el programa.

¡Dobla letra por 1.000 euros hasta 3 veces! Miriam triunfa en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 15 de mayo

¡Dobla letra por 1.000 euros hasta 3 veces! Miriam triunfa en La ruleta de la suerte con más de 8.000 euros

¡Qué forma de ganar dinero en unos segundos! Miriam ha triunfado en su paso por La ruleta de la suerte con más de 8.000 euros.

Guille resuelve un panel de 1.100 euros tras levantar el gajo del Exprés

Guille resuelve un panel de 1.100 euros tras levantar el gajo del Exprés

Susanna Griso sobre los exámenes previos al matrimonio.

Susanna Griso conoce de primera mano los exámenes para detectar matrimonios fraudulentos, en aumento: "No son fáciles"

Andrea salva el panel con un Premio tras caer 3 veces en el Se lo doy

Andrea salva el panel con un Premio tras caer 3 veces en el Se lo doy

Publicidad