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Boticaria García revela los productos cotidianos que también caducan

Nuestra farmacéutica Boticaria García nos ofrece algunas recomendaciones para no excedernos con el uso de algunos productos que hasta hoy, desconociamos su fecha de caducidad.

Boticaria

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Boticaria nos explica que utensilios cotidianos tienen fecha de caducidad y no sabíamos o, simplemente, hemos preferido mirar hacia otro lado. En primer lugar, el cepillo de dientes: debería usarse entre dos y tres meses, tanto el manual como el eléctrico. "Cuando se pone en modo palmera hay que cambiarlo" asegura la experta.

Las cuchillas de afeitar deben tener entre cinco y siete usos, "Dos hojas o tres hojas" serían lo ideal como recomendación para llevar una buena limpieza y cuidado personal. Por otro lado, la esponja es importante escurrirla y dejarla bien seca después de utilizarla para evitar que proliferen los hongos. Como máximo darle un uso de tres semanas.

Por supuesto, pasando a términos culinarios, nunca hay que poner directamente la sartén al calor, un chorrito de aceite y midiendo las temperaturas para que no salgan las ampollitas ni se oxiden o estropeen antes de tiempo. Tampoco hay que ponerlas bajo el grifo tras haberlas usado. Y por último, la experta recomienda utilizar botellas de agua de acero inoxidable o vidrio, "son infinitas y te pueden durar toda la vida" ya que "son las que menos migran".

Y, por si no lo sabías, las toallas de la playa hay que lavarlas todos los días porque acumulan mucha suciedad, más de la que imaginamos.

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