Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Hígado de ternera con chalotas caramelizadas: una bomba de nutrientes de Joseba Arguiñano

La receta de hígado de ternera con chalotas caramelizadas es perfecta si buscas mejorar tu energía, fortalecer tus defensas y cuidar tu salud de manera natural.

Hígado de ternera con chalotas caramelizadas: una bomba de nutrientes de Joseba Arguiñano

Publicidad

Ya lo dice Arguiñano: "El hígado es una carne 10, y barata". Y es que es uno de los alimentos más densos en nutrientes que existen.

Es una fuente increíble de hierro hemo, que se absorbe mucho mejor que el hierro de origen vegetal, lo que lo hace ideal para combatir la fatiga, prevenir la anemia y mejorar el rendimiento físico y mental.

También está repleto de vitamina A, esencial para la salud visual, la piel y el sistema inmunológico, y tiene altas dosis de vitamina B12, fundamental para la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Para hacer la receta de hoy hemos utilizado vinagre de Jerez, pero que sepáis que también queda muy bien con vinagre de Módena.

Ingredientes, para 4 personas

  • 4 filetes de hígado de ternera
  • 600 g de chalotas
  • 1 diente de ajo
  • 75 ml de vino blanco
  • 50 ml de vinagre de Jerez
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Hígado de ternera con chalotas caramelizadas
Ingredientes Hígado de ternera con chalotas caramelizadas | antena3.com

Elaboración

Pela las chalotas y córtalas en juliana fina. Calienta una sartén grande con 4-6 cucharadas de aceite. Introduce las chalotas y rehógalas a fuego suave durante 60 minutos.

Introduce las chalotas y rehógalas a fuego suave durante 60 minutos
Introduce las chalotas y rehógalas a fuego suave durante 60 minutos | antena3.com

Sazónalas, vierte el vino, sube el fuego y dale un hervor fuerte hasta que se evapore. Pasa las chalotas a un bol, tápalas con un plato para que se mantengan calientes.

Calienta la sartén, donde has caramelizado las chalotas, con 2 cucharadas de aceite. Haz unos cortes en los bordes de los filetes de hígado y salpimiéntalos.

Introduce 2 filetes en la sartén y fríelos a fuego fuerte durante 30 segundos por cada lado. Retíralos a un plato y resérvalos. Repite el proceso con los otros 2 filetes.

Introduce 2 filetes en la sartén y fríelos a fuego fuerte
Introduce 2 filetes en la sartén y fríelos a fuego fuerte | antena3.com

Introduce en la sartén los 4 filetes y viérteles el vinagre encima. Cocina los filetes a fuego fuerte hasta que se evapore el vinagre.

Pela el diente de ajo, trocéalo, ponlo en el mortero y májalo bien. Agrega un poco de perejil picado y sigue majando. Añade (poco a poco) 1 cucharada de aceite y una pizca de sal.

Agrega un poco de perejil picado y sigue majando
Agrega un poco de perejil picado y sigue majando | antena3.com

Sigue mezclando hasta que el aceite se integre. Vierte otra cucharada de aceite y sigue mezclando hasta que consigas una salsa ligada.

Sirve en cada plato una cama de chalotas caramelizadas y coloca encima los filetes de hígado. Salséalos con el aceite de ajo y perejil y decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

Iglesia evangélica

Una iglesia evangélica abre cada cuatro días: Madrid ya tiene el doble que católicas, y aceptan Bizum

¡Ato triunfa en La ruleta de la suerte! Gana 6.800 euros en un solo panel

¡Ato triunfa en La ruleta de la suerte! Gana 6.800 euros en un solo panel

Jorge Fernández, emocionado con Ato: “Tienes una cantidad brutal de dinero”

Jorge Fernández, emocionado con Ato: “Tienes una cantidad brutal de dinero”

El joven que le pidió matrimonio a la princesa.
Anécdota Real

El joven que ha pedido matrimonio a la princesa Leonor: "Me dijo que no entraba en sus planes casarse ahora"

Miki Nadal
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, risas aseguradas con la visita en plató de Miki Nadal

La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente
Mejores momentos | 27 de octubre

La rapidez mental de Ato: clave para resolver la Prueba de Velocidad Decreciente

Qué gran concurso se está marcando Ato en La ruleta de la suerte.

Cristóbal Soria y Juan Soto Ivars
Falsificaciones

Las críticas de Cristóbal Soria a Yolanda Díaz, por un bolso de su hija: "Fomentando la piratería y la economía sumergida"

Las redes sociales han ardido a propósito de una fotografía de Yolanda Díaz. En concreto por el look de su hija, quien luce un bolso valorado en más de 500 euros. Las numerosos críticas no se han hecho esperar y sin embargo no sería oro todo lo que reluce.

Hígado de ternera con chalotas caramelizadas: una bomba de nutrientes de Joseba Arguiñano

Hígado de ternera con chalotas caramelizadas: una bomba de nutrientes de Joseba Arguiñano

"Espejo público" entrevista al presidente aragonés Jorge Azcón

Jorge Azcón: "En Aragón hay un Gobierno que funciona. Tomaremos nuestras propias decisiones"

Ensalada de judías verdes con bonito, de Karlos Arguiñano: "Distinta, rica, fácil de hacer y con mucha sustancia"

Ensalada de judías verdes con bonito, de Karlos Arguiñano: "Distinta, rica, fácil de hacer y con mucha sustancia"

Publicidad