Lety, a Jorge Fernández: “El twerking se te da bien”

Es turno para la prueba de velocidad. Lety adivina la canción de Romeo Santos y Luis Fonsi, tras el intento fallido de Adrián. Así, suena lamúsica y tanto Laura More, Jorge Fernández como los concursantes se sueltan a bailar bachata en el plató.

Cuando la banda acaba de tocar, Jorge Fernández comenta que prefiere escuchar este género a bailarlo. A lo que Lety responde: “Te he visto desde casa y el perreo se te da bien”.

Este comentario desata las risas entre el público. Jorge Fernández, no muy convencido, replica: “Hacer el tonto es lo que se me da bien”.