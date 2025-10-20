Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 20 de octubre

Lety, a Jorge Fernández: “El twerking se te da bien”

Los concursantes bailan bachata al ritmo de Romeo Santos y Luis Fonsi en La ruleta de la suerte.

Marta García
Publicado:

Es turno para la prueba de velocidad. Lety adivina la canción de Romeo Santos y Luis Fonsi, tras el intento fallido de Adrián. Así, suena lamúsica y tanto Laura More, Jorge Fernández como los concursantes se sueltan a bailar bachata en el plató.

Cuando la banda acaba de tocar, Jorge Fernández comenta que prefiere escuchar este género a bailarlo. A lo que Lety responde: “Te he visto desde casa y el perreo se te da bien”.

Este comentario desata las risas entre el público. Jorge Fernández, no muy convencido, replica: “Hacer el tonto es lo que se me da bien”.

