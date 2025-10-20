Lety quiebra y Adrián resuelve el panel con pregunta por 375 euros ¿Tú también la sabías?

“¿Qué es?, ¿Qué es?”, Tan solo faltan dos letras de la primera palabra, pero Lety sigue sin verla. Tras caer en la quiebra, y perder el dinero y el gran premio (una consola valorada en 900 euros), es el turno de Ariadna.

Ariadna que sigue a 0 en el marcador general, pierde el turno de nuevo. “Yo la tengo ya”, finalmente Adrián resuelve el panel con pregunta por 175 euros. Como explica Jorge Fernández, si el concursante del atril amarillo adivina la respuesta al panel, se llevaría 200 euros más.

“Carpa”, afirma muy seguro Adrián. Y como no, ¡es correcto!, ¿Tú también la habías visto o caíste tarde como Lety?