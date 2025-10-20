Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 20 de octubre

Lety quiebra y Adrián resuelve el panel con pregunta por 375 euros ¿Tú también la sabías?

Adrián ha sido el afortunado ganador de este panel con pregunta de La ruleta de la suerte, porque no solo ha resuelto el panel, sino también la respuesta.

“No veo la primera”. Adrián resuelve el panel con pregunta adivinando la respuesta.

Publicidad

Marta García
Publicado:

“¿Qué es?, ¿Qué es?”, Tan solo faltan dos letras de la primera palabra, pero Lety sigue sin verla. Tras caer en la quiebra, y perder el dinero y el gran premio (una consola valorada en 900 euros), es el turno de Ariadna.

Ariadna que sigue a 0 en el marcador general, pierde el turno de nuevo. “Yo la tengo ya”, finalmente Adrián resuelve el panel con pregunta por 175 euros. Como explica Jorge Fernández, si el concursante del atril amarillo adivina la respuesta al panel, se llevaría 200 euros más.

“Carpa”, afirma muy seguro Adrián. Y como no, ¡es correcto!, ¿Tú también la habías visto o caíste tarde como Lety?

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

“No veo la primera”. Adrián resuelve el panel con pregunta adivinando la respuesta.

Lety quiebra y Adrián resuelve el panel con pregunta por 375 euros ¿Tú también la sabías?

Los colaboradores de ‘Más Espejo’ ensalzan a los hijos de Carlos Herrera y Mariló Montero por “las muestras de cariño” el día de la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres: "Desafortunadamente tenemos muchos hijos de famosos que son unos auténticos quinquis”

Lorena Vázquez destaca el "trabajazo" de Mariló Montero y Carlos Herrera tras la boda de su hijo: "Podrían ser auténticos quinquis"

Lorenzo Silva valora los planes del Gobierno para los autónomos.

La queja del escritor Lorenzo Silva: "Se usa a los autónomos para cuadrar las cuentas del sistema"

Matar al mensajero.
Mercado inmobiliario

Jon Goitia, propietario de 15 pisos, cuenta a los jóvenes sus secretos para acceder a una vivienda

Receta facilísima y súper barata de Joseba Arguiñano: patatas y mejillones con salsa brava
Para 4 personas

Receta facilísima y súper barata de Joseba Arguiñano: patatas y mejillones con salsa brava

Cabeza de lomo con puré de castañas
Para 4 personas

Cabeza de lomo con puré de castañas, la receta de Arguiñano que te sacia y te llena de energía

Karlos Arguiñano ha elaborado cabeza de lomo con puré de castañas, una joya de la temporada otoñal, un plato lleno de sabor y cargado de nutrientes para afrontar el día.

El robo del siglo en París.
El robo del siglo

Juan Soto Ivars, sobre los ladrones que han robado el Louvre: "No podemos evitar que nos caigan mejor que los que tiran pintura al cuadro"

El robo del museo del Louvre se ha vivido como un episodio de película. Los colaboradores de Espejo Público Rubén Amón y Juan Soto Ivars analizan este episodio insólito.

Iñako Díaz y Juan Soto

Soto Ivars, ante la actuación de los colegios en casos de bullying como el de la menor de Sevilla: "Ha desaparecido el sentido de la autoridad"

Picasso

Dueño del hostal donde pudo 'dormir' el Picasso desaparecido: "Les dije que metieran la furgoneta en la calle y no lo hicieron"

De la copla de Malú al nombre real de Sebastián Yatra: los momentos más virales de las quintas Audiciones de La Voz

De la copla de Malú al nombre real de Yatra: los momentos más virales de las quintas Audiciones de La Voz

Publicidad