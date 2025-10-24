Para 4 personas
Karlos Arguiñano: "Voy a hacer unas albóndigas diferentes, con pipas de girasol y arroz"
Karlos Arguiñano ha querido innovar con esta receta de albóndigas fuera de lo habitual: con pipas de girasol y arroz, todo un recetón muy fácil de preparar y con ingredientes muy sencillos.
A la hora de comprar carne picada, es importante que tenga un color rojo brillante. Si presenta todos marrones o grisáceos indica que ya no está fresca.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g de carne picada de ternera
- 50 g de miga de pan
- 100 ml de leche
- 1 diente de ajo
- 3 huevos
- 60 g de pipas de girasol tostadas (peladas)
- Harina
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Ingredientes para la salsa y el arroz:
- 200 g de arroz basmati
- 2 cebollas
- 3 dientes de ajo (2+1)
- 150 ml salsa de tomate
- 75 ml de vino blanco
- 2 cucharadas de pasas
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
Elaboración
Para hacer las albóndigas:
Trocea la miga de pan y ponla en un bol. Vierte la leche encima y espera a que la miga esté bien empapada. Pon la carne en un bol y salpimiéntala. Añade las pipas, el ajo (finamente picado), 1 huevo y la miga de pan escurrida.
Amasa los ingredientes hasta que se integren. Coge pequeñas porciones de la mezcla, redondéalas y pásalas por harina y huevo batido.
Calienta una sartén con abundante aceite, introduce las albóndigas (en 2-3 tandas) y fríelas a fuego suave durante 4-5 minutos. Retíralas y resérvalas.
Para la salsa:
Calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Pela las cebollas y 2 dientes de ajo, córtalos en dados, introdúcelos en la cazuela, sazónalos y rehógalos durante 15 minutos a fuego medio.
Agrega el vino, la salsa de tomate y 100 ml de agua, y cocina los ingredientes durante 20-25 minutos más. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica.
Para el arroz:
Calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela el otro diente de ajo, córtalo por la mitad y e introdúcelo en la cazuela. Rehógalo un poco y agrega el arroz. Añade también las pasas, agua (la misma cantidad que de arroz) y una pizca de sal. Cocínalo a fuego suave-medio durante 10-12 minutos.
Sirve la salsa en el fondo de los platos, reparte encima las albóndigas y acompáñalas con el arroz. Decora los platos con unas hojas de perejil.
