Karlos Arguiñano: "Voy a hacer unas albóndigas diferentes, con pipas de girasol y arroz"

A la hora de comprar carne picada, es importante que tenga un color rojo brillante. Si presenta todos marrones o grisáceos indica que ya no está fresca.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de carne picada de ternera

50 g de miga de pan

100 ml de leche

1 diente de ajo

3 huevos

60 g de pipas de girasol tostadas (peladas)

Harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes para la salsa y el arroz:

200 g de arroz basmati

2 cebollas

3 dientes de ajo (2+1)

150 ml salsa de tomate

75 ml de vino blanco

2 cucharadas de pasas

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Elaboración

Para hacer las albóndigas:

Trocea la miga de pan y ponla en un bol. Vierte la leche encima y espera a que la miga esté bien empapada. Pon la carne en un bol y salpimiéntala. Añade las pipas, el ajo (finamente picado), 1 huevo y la miga de pan escurrida.

Pon la carne en un bol y salpimiéntala

Amasa los ingredientes hasta que se integren. Coge pequeñas porciones de la mezcla, redondéalas y pásalas por harina y huevo batido.

Calienta una sartén con abundante aceite, introduce las albóndigas (en 2-3 tandas) y fríelas a fuego suave durante 4-5 minutos. Retíralas y resérvalas.

Calienta una sartén con abundante aceite, introduce las albóndigas

Para la salsa:

Calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Pela las cebollas y 2 dientes de ajo, córtalos en dados, introdúcelos en la cazuela, sazónalos y rehógalos durante 15 minutos a fuego medio.

Agrega el vino, la salsa de tomate y 100 ml de agua, y cocina los ingredientes durante 20-25 minutos más. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica.

Agrega el vino, la salsa de tomate y 100 ml de agua

Para el arroz:

Calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela el otro diente de ajo, córtalo por la mitad y e introdúcelo en la cazuela. Rehógalo un poco y agrega el arroz. Añade también las pasas, agua (la misma cantidad que de arroz) y una pizca de sal. Cocínalo a fuego suave-medio durante 10-12 minutos.

Sirve la salsa en el fondo de los platos, reparte encima las albóndigas y acompáñalas con el arroz. Decora los platos con unas hojas de perejil.