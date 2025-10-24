Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Karlos Arguiñano: "Voy a hacer unas albóndigas diferentes, con pipas de girasol y arroz"

Karlos Arguiñano ha querido innovar con esta receta de albóndigas fuera de lo habitual: con pipas de girasol y arroz, todo un recetón muy fácil de preparar y con ingredientes muy sencillos.

Albóndigas con pipas de girasol y arroz, el recetón de Karlos Arguiñano

Publicidad

A la hora de comprar carne picada, es importante que tenga un color rojo brillante. Si presenta todos marrones o grisáceos indica que ya no está fresca.

Ingredientes, para 4 personas

  • 600 g de carne picada de ternera
  • 50 g de miga de pan
  • 100 ml de leche
  • 1 diente de ajo
  • 3 huevos
  • 60 g de pipas de girasol tostadas (peladas)
  • Harina
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Albóndigas
Ingredientes Albóndigas | antena3.com

Ingredientes para la salsa y el arroz:

  • 200 g de arroz basmati
  • 2 cebollas
  • 3 dientes de ajo (2+1)
  • 150 ml salsa de tomate
  • 75 ml de vino blanco
  • 2 cucharadas de pasas
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
Ingredientes para la salsa y el arroz
Ingredientes para la salsa y el arroz | antena3.com

Elaboración

Para hacer las albóndigas:

Trocea la miga de pan y ponla en un bol. Vierte la leche encima y espera a que la miga esté bien empapada. Pon la carne en un bol y salpimiéntala. Añade las pipas, el ajo (finamente picado), 1 huevo y la miga de pan escurrida.

Pon la carne en un bol y salpimiéntala
Pon la carne en un bol y salpimiéntala | antena3.com

Amasa los ingredientes hasta que se integren. Coge pequeñas porciones de la mezcla, redondéalas y pásalas por harina y huevo batido.

Calienta una sartén con abundante aceite, introduce las albóndigas (en 2-3 tandas) y fríelas a fuego suave durante 4-5 minutos. Retíralas y resérvalas.

Calienta una sartén con abundante aceite, introduce las albóndigas
Calienta una sartén con abundante aceite, introduce las albóndigas | antena3.com

Para la salsa:

Calienta una cazuela con 3-4 cucharadas de aceite. Pela las cebollas y 2 dientes de ajo, córtalos en dados, introdúcelos en la cazuela, sazónalos y rehógalos durante 15 minutos a fuego medio.

Agrega el vino, la salsa de tomate y 100 ml de agua, y cocina los ingredientes durante 20-25 minutos más. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica.

Agrega el vino, la salsa de tomate y 100 ml de agua
Agrega el vino, la salsa de tomate y 100 ml de agua | antena3.com

Para el arroz:

Calienta 2 cucharadas de aceite en una cazuela. Pela el otro diente de ajo, córtalo por la mitad y e introdúcelo en la cazuela. Rehógalo un poco y agrega el arroz. Añade también las pasas, agua (la misma cantidad que de arroz) y una pizca de sal. Cocínalo a fuego suave-medio durante 10-12 minutos.

Sirve la salsa en el fondo de los platos, reparte encima las albóndigas y acompáñalas con el arroz. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

Isabel Rabago

La pregunta sobre sexo de Isabel Rábago en 'Sexpejo Público': "¿Quién se relaja más?"

Línea antiookupas

Así es el teléfono anti- okupación en Madrid: "Los okupas llaman para no ser desalojados"

Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce

Bocados de langostino y bacon con salsa agridulce, el aperitivo original y delicioso de Joseba Arguiñano

Albóndigas con pipas de girasol y arroz, el recetón de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: "Voy a hacer unas albóndigas diferentes, con pipas de girasol y arroz"

Miriam González
Regeneración política

El proyecto de Miriam González para una nueva política en España: "Ni Gobierno ni oposición plantean un código de conflicto de intereses"

ChatGPT
ChatGPT

Un reportero de Espejo Público, a las órdenes de ChatGPT una semana: "Llevas tres días sin ir al gimnasio"

Un reportero de Espejo Público se somete durante una semana a las órdenes de ChatGPT.

Alberto Prieto
Moción de Censura

Alberto Prieto confirma quién baraja Junts para la moción de censura: "El nombre encima de la mesa lo pusieron ellos"

El periodista Alberto Prieto ha mantenido conversaciones con Junts per Catalunya tras sus últimas amenazas al Gobierno con retirarle su apoyo.

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche le lanza un mensaje a Dabiz Muñoz: "Yo me quiero casar otra vez por la iglesia, pero no me lo ha pedido"

Malú, coach de La Voz

Arranca la noche más decisiva: los coaches cierran sus equipos en las últimas Audiciones de La Voz

Soraya Rodríguez

El análisis de Soraya Rodríguez, exdiputada del PSOE: "Esto no es una legislatura, sino un periodo en el poder"

Publicidad