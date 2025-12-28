Antena3
Capítulo 68

Seyran se enfrenta a toda la familia para defender a Asuman: “¿Solo nos queréis cuando somos perfectas?”

Con el vídeo íntimo circulando por internet, la mansión se convierte en un juicio público contra Asuman. Pero Seyran no se calla: se pone delante de todos y señala al verdadero culpable.

Seyran

La tensión ha explotado en la mansión. Con la noticia del vídeo íntimo de Asuman circulando por internet, Halis ha entrado fuera de sí y la casa se ha llenado de gritos y miradas de vergüenza. Ferit ha querido hacerlo todo a su manera, pero Seyran ha visto que Asuman estaba sola y ha decidido no callarse.

En medio de la discusión, Seyran ha dicho lo que muchos pensaban, pero nadie se atrevía a soltar: “¿No os estáis pasando con ella?”. Ferit ha saltado al momento: “¡Seyran! ¡No te metas!”. Pero ella no ha dado un paso atrás.

Seyran ha mirado a Halis y le ha hecho la pregunta que ha dejado a todos en silencio: “¿Solo somos una familia cuando todo va bien? ¿Solo nos quieres cuando hacemos lo que quieres?”. Para ella, lo único evidente es una cosa: “La que está sufriendo aquí es Asuman”.

Y ahí ha apretado donde más dolía. Seyran ha explicado que, si de verdad fueran una familia, no estarían atacando a Asuman. Estarían buscando al culpable. “Si esta familia fuera tan fuerte como decís, os enfrentaríais a quien grabó ese vídeo y lo publicó en internet. No a Asuman”, ha defendido.

Pero Halis ya había tomado su decisión. Con la rabia por delante, ha dicho que primero había que “poner orden” y ha dictado su sentencia: “¡No tiene derecho a quedarse más en esta casa! Recogerás tus cosas y te irás. ¡Sal de esta casa ahora mismo!”.

Asuman, destrozada, ha salido de la mansión llorando. Mientras la familia se rompe por dentro, Seyran siente que Asuman está pagando el precio y el verdadero culpable sigue suelto.

