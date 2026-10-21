Las visitas de Pedro Sánchez a las zonas cero de las DANA: ¿coinciden con el calendario electoral?

La cronología de los últimos años permite comparar las visitas y ausencias de Pedro Sánchez ante episodios de distinta gravedad. El presidente del Gobierno acudió a Alicante y Murcia en septiembre de 2019, tras unas inundaciones que dejaron seis fallecidos. Entonces, España se encaminaba hacia las elecciones generales del 10 de noviembre, convocadas para desbloquear la situación política.

En septiembre de 2021, las lluvias torrenciales provocaron inundaciones en distintas comunidades, entre ellas Cataluña y Castilla-La Mancha. Sánchez no visitó personalmente las zonas afectadas, aunque sí hubo presencia de miembros de su Gobierno: la entonces vicepresidenta Teresa Ribera acudió a Toledo para conocer los daños y reunirse con representantes locales. En diciembre de ese año, las crecidas del Ebro volvieron a causar problemas sin que el presidente se desplazara a las zonas afectadas.

¿Motivación electoral?

La siguiente referencia es septiembre de 2023, cuando otra DANA dejó cinco fallecidos en el conjunto de las zonas afectadas y graves daños, especialmente en Toledo y Madrid. Sánchez tampoco realizó una visita presencial a esas localidades. En aquel momento, las elecciones generales ya se habían celebrado, el 23 de julio, por lo que no había una nueva convocatoria electoral inmediata.

El escenario cambió en octubre de 2024, con la devastadora DANA que golpeó especialmente a la Comunidad Valenciana y dejó 233 víctimas mortales. Sánchez acudió a Paiporta junto a los Reyes y al entonces presidente valenciano, Carlos Mazón. La visita estuvo marcada por los reproches de vecinos y el lanzamiento de barro, y el presidente abandonó la zona antes que los monarcas. En ese caso, no había elecciones generales próximas.

La última visita se ha producido esta semana, tras el paso de la DANA Adam, que ha dejado cuatro fallecidos según los últimos balances publicados. Sánchez se desplazó al puesto de mando avanzado de Oliva, en Valencia, donde anunció que el Gobierno declarará las localidades afectadas como zonas gravemente afectadas por una emergencia de Protección Civil. La visita se produce a poco más de un mes de las elecciones del 29 de noviembre.

De los episodios analizados, Sánchez ha acudido personalmente a las zonas afectadas en tres ocasiones: 2019, 2024 y 2026. Dos de esas visitas coinciden con elecciones próximas, mientras que la de 2024 se produjo tras una catástrofe de enorme magnitud. La cronología permite examinar cuándo se producen los desplazamientos del presidente, aunque por sí sola no demuestra que la motivación sea electoral. Las visitas y ausencias vuelven a situar en el centro del debate la gestión política de las catástrofes y la presencia del Gobierno en las zonas afectadas.

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