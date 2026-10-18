“¡Parecía el Amazonas!”: las semillas que plantó Marc Giró y que brotaron sin control

El perejil es uno de los elementos más empleados en la cocina de Joseba Arguiñano, también en la de Karlos. Y es que esta deliciosa planta aromática encaja perfectamente con cualquier plato.

Mientras adornaban el plato de merluza que acababan de preparar, Marc Giró a aprovechado para contar el día que plantó semillas de perejil y que crecieron sin control alguno. Tanto es así que llegaba a pensar que “el perejil es un árbol”.

“¡Parecía el Amazonas!”, exclamaba; mientras Joseba lo miraba sorprendido ante tal situación. “Harías cosas”, le ha dicho, imaginando que habría invertido en fertilizantes para lograr tales resultados.

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