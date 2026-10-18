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“¡Parecía el Amazonas!”: las semillas que plantó Marc Giró y que brotaron sin control

Mientras adornaban la recién preparada merluza, Marc Giró ha sacado a relucir una curiosa anécdota que vivió plantando perejil en su propia casa.

Marc Giró en Cocina abierta de Joseba Arguiñano

“¡Parecía el Amazonas!”: las semillas que plantó Marc Giró y que brotaron sin control

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Borja Tamayo
Publicado:

El perejil es uno de los elementos más empleados en la cocina de Joseba Arguiñano, también en la de Karlos. Y es que esta deliciosa planta aromática encaja perfectamente con cualquier plato.

Mientras adornaban el plato de merluza que acababan de preparar, Marc Giró a aprovechado para contar el día que plantó semillas de perejil y que crecieron sin control alguno. Tanto es así que llegaba a pensar que “el perejil es un árbol”.

“¡Parecía el Amazonas!”, exclamaba; mientras Joseba lo miraba sorprendido ante tal situación. “Harías cosas”, le ha dicho, imaginando que habría invertido en fertilizantes para lograr tales resultados.

¿Quieres ver esta divertida historia al completo? La tienes disponible en el vídeo de arriba.

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