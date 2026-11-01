EN SUS REPORTAJES
Thais Villa revela cómo consigue que los políticos le hagan caso en la calle: “Me he arrodillado”
Thais Villa es toda una experta a la hora de conseguir las mejores declaraciones de los políticos. Pero, ¿cuál es su truco? La reportera lo ha contado en su paso por la cocina de Joseba Arguiñano, dejando claro que su profesión no tiene nada de fácil.
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En su visita a la cocina de Joseba Arguiñano, Thais Villa ha confesado que el arte culinario no es lo que mejor se le da en este mundo. Ahora bien, el chef ha sacado a relucir lo evidente: “Tú tienes ese arte en la calle”. A fin de cuentas, es una de las mejores reporteras del país y sus múltiples entrevistas bien lo demuestran.
Unas entrevistas que, tal y como ha contado mientras preparaban unas exquisitas migas con yema, trufa y uvas, no son nada fáciles de conseguir. “Yo me he arrodillado delante de gente y delante de políticos”, comentaba sobre las múltiples dificultades a las que se tiende a enfrentar: “¡Me quería ir a mi casa!”.
De este modo, Thais dejaba claro que la insistencia es la clave del éxito. “Soy pesada a más no poder”, continuaba, señalando que ha llegado a esperar “siete horas” para conseguir las respuestas buscadas. Sin duda, un esfuerzo que nace de la “resiliencia” de la periodista, capaz de aguardar lo que haga falta hasta llevar a cabo su trabajo.
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