Thais Villa revela cómo consigue que los políticos le hagan caso en la calle: “Me he arrodillado”

En su visita a la cocina de Joseba Arguiñano, Thais Villa ha confesado que el arte culinario no es lo que mejor se le da en este mundo. Ahora bien, el chef ha sacado a relucir lo evidente: “Tú tienes ese arte en la calle”. A fin de cuentas, es una de las mejores reporteras del país y sus múltiples entrevistas bien lo demuestran.

Unas entrevistas que, tal y como ha contado mientras preparaban unas exquisitas migas con yema, trufa y uvas, no son nada fáciles de conseguir. “Yo me he arrodillado delante de gente y delante de políticos”, comentaba sobre las múltiples dificultades a las que se tiende a enfrentar: “¡Me quería ir a mi casa!”.

De este modo, Thais dejaba claro que la insistencia es la clave del éxito. “Soy pesada a más no poder”, continuaba, señalando que ha llegado a esperar “siete horas” para conseguir las respuestas buscadas. Sin duda, un esfuerzo que nace de la “resiliencia” de la periodista, capaz de aguardar lo que haga falta hasta llevar a cabo su trabajo.