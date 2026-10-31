De la espina a los lomos perfectos: la sencilla lección de Karlos Arguiñano para limpiar la merluza sin desperdiciar nada

Trabajar con producto fresco es una de las grandes máximas de Karlos Arguiñano en Cocina abierta. Aunque muchas veces optamos por pedir la merluza ya limpia en la pescadería, el popular chef insiste en las ventajas de saber tratar la pieza en casa para aprovechar al máximo cada parte, desde los lomos hasta la espina central para un buen caldo.

Con su habitual cercanía y grandes dosis de humor, el cocinero vasco desglosa el proceso en sencillos movimientos para perderle el miedo al cuchillo de cocina. “¿Cuántas merluzas habré abierto yo?”, pregunta de manera retórica el chef.

El secreto para un despiece limpio radica en la paciencia y en seguir la anatomía natural del pescado. Arguiñano muestra que, primero, le quita la cabeza a la merluza, destacando la importancia de agarrar al pez por los ojos para evitar hacerse daño con sus dientes.

Y, más tarde, Arguiñano separa la espina con su propio dedo para después quitar la piel, dejando al descubierto varios lomos de la merluza.

Además, el chef recuerda la importancia de no desperdiciar nada: las cabezas y las espinas se convierten en el fondo ideal para sopas y salsas marineras, como la receta de sopa de arroz y merluza con patatas que estaba preparando.

Un tutorial exprés cargado de sabiduría culinaria que vuelve a demostrar por qué los consejos de Karlos Arguiñano se convierten en imprescindibles para triunfar en los fogones de casa cada día.