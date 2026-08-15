¿Marta o Bianca? Alba Brunet se pone en la piel de Fina y se enfrenta al gran dilema de Sueños de libertad

¡Un nuevo triángulo amoroso ha llegado a Sueños de libertad para poner patas arriba la vida de #Mafin!

Bianca, la expareja de Fina en Argentina, ha regresado a Toledo con la excusa de preparar una exposición artística, aunque parece que la razón de su regreso tiene más que ver con la fotógrafa que con su trabajo como pintora.

Desde su llegada a la colonia, Bianca y Fina, lejos de poner punto final a su historia, se han mostrado muy unidas, tanto que la fotógrafa incluso le ha ofrecido utilizar su piso como taller.

La argentina se ha colado de lleno en la colonia y en la vida de la fotógrafa, lo que ha sembrado el miedo en Marta, que teme perder al amor de su vida.

Además, a pesar de que Fina le ha prometido que la presencia de Bianca no cambiará su relación con la hija de Damián, lo cierto es que #Mafin no está atravesando su mejor momento.

¡Toca poner a la fotógrafa entre la espada y la pared! En este juego, Fina, interpretada por Alba Brunet, tiene que elegir entre las dos mujeres que han revolucionado su vida.

¿Quién es la que más ha hecho llorar a Fina?, ¿quién es la que más la hace reír?, ¿con quién tiene una mayor conexión?

¿Quién saldría vencedora en este particular duelo amoroso? ¡Haz clic en el vídeo y descúbrelo! Y no te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!

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