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Los personajes clave de El secreto que tienes que conocer antes del gran estreno de Antena 3

Una familia modélica de cara a la galería, una niña que guarda un secreto sin saberlo y una mujer dispuesta a saltarse todas las reglas para protegerla. Conoce a los personajes que marcarán la historia de El secreto.

El secreto

Descubre las primeras imágenes de El secreto: la vida perfecta de Serhat, a punto de saltar por los aires

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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En el centro de esta historia están Serhat y Zeynep, dos personas de mundos muy diferentes cuyos caminos se cruzan cuando Kader aparece en sus vidas. A su alrededor, una familia llena de secretos que pueden cambiarlo todo. A continuación, te contamos quiénes son los personajes clave.

Serhat es un empresario de éxito que ha construido una vida modélica junto a su mujer, Berrak, y sus dos hijas, Ilkim y Hayal. Es un hombre trabajador y familiar, pero todo se desmorona cuando descubre que su esposa tuvo una hija hace seis años, fruto de una infidelidad.

Berrak sufre además un trágico accidente y se queda en coma justo cuando él está a punto de pedirle explicaciones, dejándolo sin respuestas y con desconfianza hacia todo su entorno.

En medio de esto aparece Zeynep, una joven humilde que trabaja como florista. Vive con sus padres, Refika y Arif, y sus dos hermanos, Mustafa y Ebru, esta última un verdadero quebradero de cabeza que no para de meter a la familia en problemas. Zeynep tiene un corazón de oro y, al descubrir la dura situación de la pequeña Kader, a la que sus tutores, Tülay y Erkan, obligan a vender pulseras en la calle, decide volcarse en salvarla.

Para protegerla, consigue entrar a trabajar como niñera de Ilkim y Hayal en la mansión Tecer, pero para lograrlo tiene que mantener una mentira: hacer pasar a Kader por su hermana pequeña mientras Serhat busca respuestas sobre el padre de la niña.

Mientras tanto, en la poderosa familia Tecer las apariencias y las tensiones están a la orden del día. Los hermanos de Serhat tampoco son lo que parecen. Cihan, casado con Azra, es un hombre muy machista y maltrata a su esposa psicológicamente, mientras que Can acaba de salir de la cárcel y calla más cosas de lo que cuenta. En la mansión también vive Sevim, la matriarca y madre de los tres, que ocupa un lugar importante dentro del clan.

Entre Serhat y Zeynep hay una química innegable desde el primer minuto. Mientras él busca respuestas y ella intenta mantener a la niña a salvo, la convivencia bajo el mismo techo hará que entre ambos empiece a surgir una historia de amor que ninguno de los dos esperaba.

Y cuanto más intenten mantener las distancias, más difícil será separar lo que sienten de todos los secretos que les rodean.

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