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Rica y saludable

Muslos de conejo barbacoa con escarola: “Una carne con chispa”

Karlos Arguiñano nos ha propuesto una receta con una carne magra y muy saludable, el conejo. En esta ocasión, el cocinero hace una salsa diferente para darle un toque ahumado a la receta, la salsa barbacoa.

Muslos de conejo barbacoa con escarola: “Una carne con chispa”

Muslos de conejo barbacoa con escarola: “Una carne con chispa”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado a elaborar una receta de muslos de conejo con salsa barbacoa con escarola. Un menú muy fácil de hacer y muy rico de comer. ¿Te atreves con este plato tan interesante?

Ingredientes (4 p.):

  • 4 muslos de conejo
  • 1 escarola
  • vinagre
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Para la salsa barbacoa:

  • ½ pimiento verde
  • ½ pimiento morrón rojo
  • ½ cebolleta
  • 3 dientes de ajo
  • 200 g de kétchup
  • 1 cucharada de orégano
  • 1 cucharadita de pimentón picante
  • 1 cucharada de salsa de soja
  • 1 cucharada de harina de maíz refinada
  • vinagre
  • sal

Elaboración:

Para la salsa BBQ (barbacoa), pica el pimiento verde, el pimiento rojo y la cebolleta. Pon todo en una sartén (sin nada de aceite). Pela y trocea los 3 dientes de ajo y añádelos. Cocina las verduras hasta que estén bien tostadas.

Cocina las verduras
Cocina las verduras | antena3.com

Pasa las hortalizas al vaso de la batidora. Introduce el orégano, el pimentón, la salsa de soja, la harina de maíz, un chorrito de vinagre y el kétchup. Tritura. Pasa la salsa a una cazuela y cocínala a fuego medio durante 6-8 minutos.

Tritura todo en el vaso de la batidora
Tritura todo en el vaso de la batidora | antena3.com

Sazona los muslos de conejo y príngalos bien con la salsa barbacoa. Ponlos en una fuente apta para el horno y hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 25 minutos aproximadamente.

Pringa bien los muslos
Pringa bien los muslos | antena3.com

Limpia la escarola y alíñala con vinagre, aceite y sal, al gusto.

Sirve 1 muslo de conejo en cada plato, acompaña con la ensalada de escarola y decora con una hoja de perejil.

Consejo:

La salsa barbacoa gana mucho sabor si la dejas reposar unas horas o de un día para otro en la nevera. Los sabores se asientan y se integran por completo.

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