Rica y saludable
Muslos de conejo barbacoa con escarola: “Una carne con chispa”
Karlos Arguiñano nos ha propuesto una receta con una carne magra y muy saludable, el conejo. En esta ocasión, el cocinero hace una salsa diferente para darle un toque ahumado a la receta, la salsa barbacoa.
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado a elaborar una receta de muslos de conejo con salsa barbacoa con escarola. Un menú muy fácil de hacer y muy rico de comer. ¿Te atreves con este plato tan interesante?
Ingredientes (4 p.):
- 4 muslos de conejo
- 1 escarola
- vinagre
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Para la salsa barbacoa:
- ½ pimiento verde
- ½ pimiento morrón rojo
- ½ cebolleta
- 3 dientes de ajo
- 200 g de kétchup
- 1 cucharada de orégano
- 1 cucharadita de pimentón picante
- 1 cucharada de salsa de soja
- 1 cucharada de harina de maíz refinada
- vinagre
- sal
Elaboración:
Para la salsa BBQ (barbacoa), pica el pimiento verde, el pimiento rojo y la cebolleta. Pon todo en una sartén (sin nada de aceite). Pela y trocea los 3 dientes de ajo y añádelos. Cocina las verduras hasta que estén bien tostadas.
Pasa las hortalizas al vaso de la batidora. Introduce el orégano, el pimentón, la salsa de soja, la harina de maíz, un chorrito de vinagre y el kétchup. Tritura. Pasa la salsa a una cazuela y cocínala a fuego medio durante 6-8 minutos.
Sazona los muslos de conejo y príngalos bien con la salsa barbacoa. Ponlos en una fuente apta para el horno y hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 25 minutos aproximadamente.
Limpia la escarola y alíñala con vinagre, aceite y sal, al gusto.
Sirve 1 muslo de conejo en cada plato, acompaña con la ensalada de escarola y decora con una hoja de perejil.
Consejo:
La salsa barbacoa gana mucho sabor si la dejas reposar unas horas o de un día para otro en la nevera. Los sabores se asientan y se integran por completo.
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