Alejo Sauras da un ejemplo de honestidad ante Alaska en Pasapalabra: “Lo ha acertado ella”

Alejo Sauras se ha llevado la victoria en La Pista, pero teniendo claro quién merecía realmente los aplausos. El actor ha protagonizado una simpática escena en Pasapalabra al atribuir todo el mérito a Alaska, aunque ha acabado aceptando el triunfo por respeto a su concursante, a David.

Como ya ocurrió en el pasado programa, Alejo ha afrontado la prueba musical convencido de que nada podía hacer teniendo a Alaska como rival. Sin embargo, la canción se les ha resistido a los dos por igual. Y ambos han ido dando pasos a la vez. Con el segundo fragmento, se han dado cuenta de que sonaba La oreja de Van Gogh, pero sin lograr recordar ni el título ni la letra.

Cuando Roberto Leal les ha dado el título con otras palabras, Alaska ha dicho el correcto… pero se había adelantado con el pulsador. El turno era de Alejo, y le había puesto el triunfo en bandeja. La reacción del actor ha sido un ejemplo de honestidad: “Lo ha acertado ella”. De hecho, se ha resistido a decirlo él mismo, aunque David ha terciado: “Pero nos llevamos nosotros los segundos”. Al final, el ganador accidental del duelo ha insistido en quitarse la medalla: “No he sido rápido, he hecho caso a mi jefe”. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!