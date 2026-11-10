El apuro de David con Cristina Plazas: “A ver si van a pensar que les digo eso a los invitados”

Los invitados de Pasapalabra asumen una responsabilidad cuando participan. Más allá de pasárselo bien para que los espectadores también disfruten, saben que tienen la tarea de ayudar a sus concursantes. Algunos incluso se muestran autocríticos, como han demostrado Alejo Sauras y Cristina Plazas. El actor ha dado por hecho que ganar a Alaska en La Pista es una misión imposible, tras su derrota en el primer duelo.

En el caso de Cristina, ha resumido que estuvo “muy simpática” y “apoyando mucho a David”. La anécdota ha llegado cuando ha comentado que le hizo mucho caso: “Si no aporto, me aparto”. El concursante, viéndose en un apuro, ha intervenido: “Yo no he dicho eso, a ver si van ahora a pensar que les digo eso a los invitados”.

Más allá del aprieto, que tanto Cristina como David se han tomado de forma simpática y entre risas, Roberto Leal ha concluido el concursante siempre hace “de parapeto, de muro” en las pruebas. “Lo que llega, lo rematáis divinamente”, ha asegurado el presentador sobre la ayuda de los invitados. ¡Dale al play!