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Mejores momentos | 10 de noviembre

El apuro de David con Cristina Plazas: “A ver si van a pensar que les digo eso a los invitados”

Cristina Plazas y David han protagonizado un curioso momento cuando la actriz estaba haciendo balance de su aportación en el pasado programa.

El apuro de David con Cristina Plazas: “A ver si van a pensar que les digo eso a los invitados”

El apuro de David con Cristina Plazas: “A ver si van a pensar que les digo eso a los invitados”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Los invitados de Pasapalabra asumen una responsabilidad cuando participan. Más allá de pasárselo bien para que los espectadores también disfruten, saben que tienen la tarea de ayudar a sus concursantes. Algunos incluso se muestran autocríticos, como han demostrado Alejo Sauras y Cristina Plazas. El actor ha dado por hecho que ganar a Alaska en La Pista es una misión imposible, tras su derrota en el primer duelo.

Alaska y Alejo Sauras en Pasapalabra

El insólito ataque de risa de Alejo Sauras intuyendo su derrota ante Alaska en La Pista

En el caso de Cristina, ha resumido que estuvo “muy simpática” y “apoyando mucho a David”. La anécdota ha llegado cuando ha comentado que le hizo mucho caso: “Si no aporto, me aparto”. El concursante, viéndose en un apuro, ha intervenido: “Yo no he dicho eso, a ver si van ahora a pensar que les digo eso a los invitados”.

Más allá del aprieto, que tanto Cristina como David se han tomado de forma simpática y entre risas, Roberto Leal ha concluido el concursante siempre hace “de parapeto, de muro” en las pruebas. “Lo que llega, lo rematáis divinamente”, ha asegurado el presentador sobre la ayuda de los invitados. ¡Dale al play!

Alaska y Alejo Sauras en Pasapalabra

El insólito ataque de risa de Alejo Sauras intuyendo su derrota ante Alaska en La Pista

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