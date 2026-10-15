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Un postre delicioso

Karlos Arguiñano trae a su cocina el mostillo manchego: un dulce típico que se está perdiendo

El cocinero ha rememorado uno de los postres más tradicionales de toda Castilla-La Mancha

Karlos Arguiñano trae a su cocina el mostillo manchego: un dulce típico que se está perdiendo

Karlos Arguiñano trae a su cocina el mostillo manchego: un dulce típico que se está perdiendo

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Karlos Arguiñano ha vuelto a adentrarse en nuestras cocinas para, en esta ocasión, rendir un homenaje a Castilla-La Mancha preparando uno de los dulces más tradicionales y olvidados de toda su gastronomía.

Ingredientes (6-8 p.):

  • 2 l de mosto de uva blanca
  • 75 g de harina refinada de maíz
  • 50 g de harina de trigo
  • 30-50 g de almendras tostadas picadas
  • 4 anises estrellados
  • ralladura de media naranja
  • ralladura de medio limón
  • canela en polvo para espolvorear
  • menta para decorar

Elaboración:

Retira 200 ml de mosto a un vaso y pon a cocer el resto en una cazuela amplia junto con los anises estrellados. Deja que reduzca a la mitad, unos 30 minutos. Aparta los anises.

Pon la harina de maíz y la de trigo en un bol. Incorpora poco a poco el mosto que habías reservado mientras remueves hasta que no quede ningún grumo. Pasa esta mezcla a la cazuela. Cuando empiece a espesar, añade la ralladura de limón y naranja y 30 gramos de almendras. Sigue removiendo hasta que se empiece a soltar de las paredes. Pásalo a una fuente (para que quede una altura de 2-3 cm aproximadamente). Deja que se enfríe para que termine de coger consistencia (también puede ser de un día para otro).

Añade la harina emulsionada con el mosto
Añade la harina emulsionada con el mosto | antena3.com

Sirve una o dos porciones en cada plato con unos granos de almendra molida por encima y con una pizca de canela. Decora con menta.

Consejos:

Una vez que incorpores la mezcla al fuego, no dejes de remover con una cuchara de madera o espátula hasta que la masa empiece a espesar de verdad y se despegue de las paredes de la cazuela.

Para saber si está listo antes de apartarlo, pon una pequeña cantidad en un plato, pasa el dedo por el medio; si no se vuelve a juntar, ya tiene el punto exacto de cocción.

Si usas mosto natural, durante la cocción, ve retirando la espuma que salga con una espumadera o un colador.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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