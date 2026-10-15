Karlos Arguiñano trae a su cocina el mostillo manchego: un dulce típico que se está perdiendo

Karlos Arguiñano ha vuelto a adentrarse en nuestras cocinas para, en esta ocasión, rendir un homenaje a Castilla-La Mancha preparando uno de los dulces más tradicionales y olvidados de toda su gastronomía.

Ingredientes (6-8 p.):

2 l de mosto de uva blanca

75 g de harina refinada de maíz

50 g de harina de trigo

30-50 g de almendras tostadas picadas

4 anises estrellados

ralladura de media naranja

ralladura de medio limón

canela en polvo para espolvorear

menta para decorar

Elaboración:

Retira 200 ml de mosto a un vaso y pon a cocer el resto en una cazuela amplia junto con los anises estrellados. Deja que reduzca a la mitad, unos 30 minutos. Aparta los anises.

Pon la harina de maíz y la de trigo en un bol. Incorpora poco a poco el mosto que habías reservado mientras remueves hasta que no quede ningún grumo. Pasa esta mezcla a la cazuela. Cuando empiece a espesar, añade la ralladura de limón y naranja y 30 gramos de almendras. Sigue removiendo hasta que se empiece a soltar de las paredes. Pásalo a una fuente (para que quede una altura de 2-3 cm aproximadamente). Deja que se enfríe para que termine de coger consistencia (también puede ser de un día para otro).

Añade la harina emulsionada con el mosto | antena3.com

Sirve una o dos porciones en cada plato con unos granos de almendra molida por encima y con una pizca de canela. Decora con menta.

Consejos:

Una vez que incorpores la mezcla al fuego, no dejes de remover con una cuchara de madera o espátula hasta que la masa empiece a espesar de verdad y se despegue de las paredes de la cazuela.

Para saber si está listo antes de apartarlo, pon una pequeña cantidad en un plato, pasa el dedo por el medio; si no se vuelve a juntar, ya tiene el punto exacto de cocción.

Si usas mosto natural, durante la cocción, ve retirando la espuma que salga con una espumadera o un colador.