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Plato italiano

Focaccia 4 quesos de Joseba Arguiñano: “Se me está haciendo la boca agua”

Joseba Arguiñano nos ha enseñado a elaborar esta deliciosa receta italiana para los amantes del queso. ¿Te atreves a probar esta focaccia 4 quesos?

Focaccia 4 quesos de Joseba Arguiñano

Focaccia 4 quesos de Joseba Arguiñano: “Se me está haciendo la boca agua”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha mostrado una maravillosa receta italiana que es todo un espectáculo para sorprender en tu casa. “Lo podéis hacer con los quesos que más os gusten” ha aconsejado Joseba Arguiñano a los espectadores.

Ingredientes (4-6 p.):

  • 500 g de harina de fuerza
  • 400 ml de agua
  • 3 g de levadura fresca de panadería
  • 10 g de sal
  • aceite de oliva virgen extra
  • 14 perlas de mozzarella
  • 50 g de queso parmesano rallado
  • 70 g de rulo de queso de cabra
  • 70 g de queso gorgonzola
  • perejil para decorar

Elaboración:

Pon en un bol la harina y el agua. Agrega la sal y la levadura, y mezcla bien. Cubre con film y deja reposar durante 1 hora (autólisis).

Mezcla bien la harina con el agua
Mezcla bien la harina con el agua | antena3.com

Transcurrido ese tiempo, mójate las manos con agua y, sin sacar la masa del bol, haz unos pliegues (estira y dobla la masa sobre sí misma). Deja que repose durante 30 minutos. Haz pliegues nuevamente y deja que repose otros 30 minutos. Añade 30 ml de aceite de oliva y sigue haciendo pliegues. Tapa con film y deja fermentar durante 1 hora aproximadamente.

Haz pliegues con la masa
Haz pliegues con la masa | antena3.com

Engrasa bien una fuente apta para el horno y pon la masa dentro. Con los dedos untados en aceite, estira la masa, tapa con film y deja que fermente durante otra hora (aproximadamente).

Hazle a la masa unos hoyuelos con los dedos (que toquen el fondo). Esparce por encima los 4 quesos. Hornea (con el horno precalentado) a 220°C durante 20 minutos.

Esparce los cuatro quesos por la masa
Esparce los cuatro quesos por la masa | antena3.com

Sirve la focaccia y decora con perejil.

Consejo:

Puedes hornear la focaccia a 200ºC con aire o a 220ºC sin aire.

Consejo:

No escatimes en aceite de oliva virgen extra tanto en la base de la bandeja como por encima de la masa. El aceite ayuda a que la base se fría ligeramente en el horno y crea una textura crujiente.

Consejo:

Unta bien tus dedos con aceite de oliva antes de presionar la masa hasta el fondo de la bandeja para marcar los clásicos hoyos. Esto retiene el aceite y los jugos del queso.

Consejo:

Al extender la masa sobre la bandeja o la sartén, moja tus dedos en aceite de oliva virgen extra en lugar de usar harina; esto evita que se pegue y ayuda a dorar la base.

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