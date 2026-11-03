Receta de aprovechamiento
Una tortilla muy curiosa con espinacas, queso y miel de Arguiñano: “Fijaros que guapa”
Karlos Arguiñano ha preparado una receta “de cuando no había muchas cosas”, una rica tortilla a la que agregaban queso y miel. Una forma diferente de comer un plato tan clásico como la tortilla.
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado a hacer una rica receta con una tortilla de espinacas con queso y miel. Karlos Arguiñano nos ha explicado el origen de las espinacas en España, “menudo juego que da” ha confesado el cocinero sobre esa verdura.
Ingredientes (4 p.):
- 400 g de espinacas
- 8 huevos
- 120 g de rulo de queso de cabra
- 40 g de piñones
- 2 dientes de ajo
- ½ cebolla
- 2 cucharadas de miel
- aceite de oliva virgen extra
- sal
- perejil
Elaboración:
Calienta agua con una pizca de sal en una cazuela. Introduce las espinacas y escáldalas durante 2-3 minutos. Escúrrelas bien sobre un colador, pícalas y resérvalas.
Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los ajos y la cebolla, pícalos finamente e introdúcelos en la sartén. Deja pochar durante 4-5 minutos. Incorpora las espinacas y rehógalas bien, durante 4-5 minutos.
Por otro lado, tuesta los piñones en una sartén sin aceite a fuego suave hasta que se doren ligeramente.
Casca los huevos de dos en dos en un bol y sazónalos. Añade ¼ parte de queso (troceado) y de espinacas, y mezcla bien.
Calienta una cucharada de aceite en una sartén y vierte la mezcla. Deja que se haga la tortilla por un lado, dale la vuelta y deja que se haga por el otro. Retírala a un plato y repite la operación con el resto de tortillas (una por persona). Esparce por encima un hilo de miel y unos piñones. Decora con perejil.
Consejo:
Tienes dos opciones: integrar la miel con la cebolla y las espinacas en el relleno, o verter un hilo de miel por encima justo en el momento de servir la tortilla, lo cual resalta mucho más el contraste dulce-salado.
Consejo:
Puedes hacer tortillas pequeñas individuales o una entera grande y luego trocearla.
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