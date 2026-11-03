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Receta de aprovechamiento

Una tortilla muy curiosa con espinacas, queso y miel de Arguiñano: “Fijaros que guapa”

Karlos Arguiñano ha preparado una receta “de cuando no había muchas cosas”, una rica tortilla a la que agregaban queso y miel. Una forma diferente de comer un plato tan clásico como la tortilla.

Una tortilla muy curiosa con espinacas, queso y miel de Arguiñano

Una tortilla muy curiosa con espinacas, queso y miel de Arguiñano: “Fijaros que guapa”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Cocina abierta de Karlos Arguiñano nos ha enseñado a hacer una rica receta con una tortilla de espinacas con queso y miel. Karlos Arguiñano nos ha explicado el origen de las espinacas en España, “menudo juego que da” ha confesado el cocinero sobre esa verdura.

Ingredientes (4 p.):

  • 400 g de espinacas
  • 8 huevos
  • 120 g de rulo de queso de cabra
  • 40 g de piñones
  • 2 dientes de ajo
  • ½ cebolla
  • 2 cucharadas de miel
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Calienta agua con una pizca de sal en una cazuela. Introduce las espinacas y escáldalas durante 2-3 minutos. Escúrrelas bien sobre un colador, pícalas y resérvalas.

Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Pela los ajos y la cebolla, pícalos finamente e introdúcelos en la sartén. Deja pochar durante 4-5 minutos. Incorpora las espinacas y rehógalas bien, durante 4-5 minutos.

Por otro lado, tuesta los piñones en una sartén sin aceite a fuego suave hasta que se doren ligeramente.

Casca los huevos de dos en dos en un bol y sazónalos. Añade ¼ parte de queso (troceado) y de espinacas, y mezcla bien.

Calienta una cucharada de aceite en una sartén y vierte la mezcla. Deja que se haga la tortilla por un lado, dale la vuelta y deja que se haga por el otro. Retírala a un plato y repite la operación con el resto de tortillas (una por persona). Esparce por encima un hilo de miel y unos piñones. Decora con perejil.

Consejo:

Tienes dos opciones: integrar la miel con la cebolla y las espinacas en el relleno, o verter un hilo de miel por encima justo en el momento de servir la tortilla, lo cual resalta mucho más el contraste dulce-salado.

Consejo:

Puedes hacer tortillas pequeñas individuales o una entera grande y luego trocearla.

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